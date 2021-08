Sucht ihr ein Buch, das euch von der ersten Seite an packt, das euch einsaugt und nicht mehr loslässt, bis es euch am Ende atemlos und überwältigt wieder ausspuckt? Doch Vorsicht! Tage der Toten ist nichts für zarte Seelen.

Sucht ihr ein Buch, das euch von der ersten Seite an packt, das euch hineinsaugt und dann nicht mehr loslässt, bis es euch am Ende atemlos und überwältigt wieder ausspuckt? Dann ist "Tage der Toten" das richtige für euch.

Vorsicht hier fließt Blut!

Aber Vorsicht! Dieses Buch ist nichts für zarte Seelen. Hier fließt Blut. Viel Blut. Hier werden Kinder von Brücken geworfen, abgetrennte Köpfe mit der Post verschickt und Knochen mit Baseballschlägern gebrochen. Nichts davon ist erfunden. Der Autor, Don Winslow, hat fast 6 Jahre recherchiert und mit Dealern, Spitzeln, Süchtigen, Aussteigern, Prostituierten oder auch Politikern gesprochen, um ein genaues Bild von diesem War on Drugs zu bekommen.

Richard Nixon hat den Krieg gegen die Drogen Anfang der Siebziger ausgerufen und Art Keller, die Hauptfigur dieses Romans, führt ihn an vorderster Front in Mexiko, Kolumbien und den USA. Es ist ein langer und schmutziger Krieg, der viele Milliarden Dollar kostet und Tausende Tote fordert. 30 Jahre umspannt das Buch und wenn es nach 700 Seiten endet, ist da wenig Hoffnung und der Drogenkrieg geht - wie in der Wirklichkeit - weiter und weiter und weiter.

Winslow erzählt in einem atemberaubenden Tempo. Dabei ist seine Sprache knapp und präzise. Die Dialoge sind stark und schnell. Und zwischendurch dann großartige Sätze wie dieser: "Der Mohn brennt. Rote Blüte. Rote Flammen. Nur in der Hölle, denkt Keller, gibt es flammende Blüten. Er blickt in das brennende Tal wie in eine dampfende Suppenschüssel - was sich dort zwischen den Rauchschleiern abspielt, ist eine Höllenszene. Hieronymus Bosch malt den Drogenkrieg." Das ist Autoren Champions League. Oder um es mit der Washington Post zu sagen: "Tage der Toten" ist ein Pitbull von einem Buch. Einmal losgelassen, zerschreddert er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Unbedingt lesen!