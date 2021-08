Wenn 1000 Athleten 5000 Kilometer weit laufen, ist es schon ein Wunder, dass das Buch, das davon handelt, nicht nach Schweiß stinkt. „Trans-Amerika“ ist aber mehr als ein Laufbuch: Es geht um Freundschaft, Verschwörung und bescheuerte Ideen.

Tausende laufen um ihr Leben. Sie sind nicht auf der Flucht. Sie nehmen an einem 5000-Kilometer-Wettlauf von Los Angeles nach New York teil, weil sie das Preisgeld zum Überleben brauchen. Es ist 1931, die Zeit der Großen Depression. Viele Läufer sind arbeitslos und pleite. Einer könnte damit gleich sein ganzes Dorf in Mexiko ernähren. Für einen alternden Ex-Spitzensportler, der nie etwas gewonnen, aber auch nie etwas anderes gelernt hat, ist es die letzte Chance. Und ein blasierter englischer Lord möchte einfach nur eine Wette gewinnen.

So laufen sie also. Monatelang. Fast jeden Tag. Immer einen Marathon nach dem Frühstück und noch einen nach dem Mittagessen. Sie lernen sich kennen, und aus Konkurrenten werden Freunde. Aber die Veranstaltung ist gefährdet: Den Organisator C.C. Flanagan hatte bisher niemand ernstgenommen, er galt als dubios. Dann wird sein Trans-Amerika-Lauf aber ein seriöser und erfolgreicher Wettbewerb - und er hat auf einmal Feinde, die ihn stoppen wollen. Steckt das olympische Komitee dahinter? Oder sogar die Regierung? Das Geld wird auch knapp, und um den Lauf weiter zu finanzieren, veranstaltet Flanagan unterwegs noch etliche bescheuerte Extra-Wettbewerbe. Zum Beispiel Mann gegen Pferd. Dann ist da noch diese Stelle, in der jemand nach drei Tagen ohne Spur von ihm besoffen in einem Hotelzimmer gefunden wird, mit dem Gesicht im Kissen, bekleidet mit einer Hose und einem Damenbademantel, neben ihm eine Trompete und zwei Schäferhunde. Das klingt ein bisschen nach Hangover, wurde aber schon 30 Jahre früher geschrieben.

"Trans-Amerika" ist eins der besten und vielseitigsten Bücher, die ich je gelesen habe. Es ist ein Sozialdrama, ein Verschwörungsthriller, ein Historienepos, eine Geschichte über Freundschaft, eine lustige Anekdotensammlung und eine spannende Sportreportage, denn man will tatsächlich wissen: Wer übersteht diese unfassbaren Anstrengungen überhaupt, und wer gewinnt am Ende?