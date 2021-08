Historisch belegte Heldengeschichten neben fiktiven Frauenfiguren: Es sind eher Episoden, die Colum McCann sehr ruhig und poetisch erzählt, doch am Ende hängt alles wundersam zusammen.

1845: Frederick Douglass, ehemaliger Sklave und charismatischer Sozialreformer, kommt aus Amerika nach Dublin, um Vorträge zu halten. 1910: Arthur Brown und John Alcock starten von Neufundland aus in einem alten Weltkriegsbomber zum ersten Transatlantikflug. 1990: Ex-US-Senator George Mitchell leitet in Belfast die Friedensverhandlungen im Nordirlandkonflikt. Alles historisch belegt.

Nicht in den Geschichtsbüchern steht, wie den schwarzen Freiheitskämpfer seine Popstarrolle verunsichert oder wie er die hungernden irischen Kinder um Krümel kämpfen sieht, was Colum McCann so plastisch schildert, dass man als Leser mit auf der Kutsche sitzt - oder im offenen Cockpit neben Brown und Alcock das Flugzeug durch eine lebensgefährliche Wolkenwand manövriert. Dabei erzählt McCann sehr ruhig und poetisch, und den Heldengeschichten gehört auch nur der erste Teil des Buchs: Ganz am Rand tauchen da einige fiktive Frauenfiguren auf, und die übernehmen Teil zwei: die irische Dienstmagd, die nach Amerika geht, ihre Tochter, ihre Enkelin und ihre Großenkelin - vier Generationen, und ihre anonymeren Leben interessieren und berühren einen nicht weniger als die der "großen Männer". Ein Lazarett im ersten Weltkrieg, eine Eislieferfirma vor der Erfindung des Kühlschranks; die Journalistin, die über den gealterten Rekordpiloten schreibt, die klamme Rentnerin, die einen Brief ihrer Urgroßmutter zu Geld machen will.

Es sind eher Porträts und Episoden und lange Gedankengänge statt einer richtigen Handlung, doch am Ende hängt alles wundersam zusammen. Perfekt ist der Roman nicht, man muss ein paar blassere Passagen und ein paar lose Fäden hinnehmen, aber ich bin nicht nur dank der großartigen Sprache fasziniert durch die Jahrhunderte gereist und ein paar sehr "echten" Menschen begegnet, und am Ende fühlt man sich selber ganz historisch eingebunden, als kleines Teilchen im großen Lauf der Dinge.