Erfahrt alles über die Songs von U2

Um U2 kommt man heutzutage wohl nicht mehr rum, egal wo: im Radio, im Fernsehen oder in den größten Stadien dieser Welt. Bono und seine Band sind allgegenwärtig. Und irgendwie ist das auch gut so, denn wenn wir mal ehrlich sind gibt es kaum eine Band, die schönere Songs geschrieben hat als U2. Grob überschlagen 120 auf elf Studioalben, dazu kommen jede Menge Singles, B-Seiten und Soundtracks. Der Journalist und Autor Niall Stokes ist seit den Anfängen ein enger Freund der Band und hat U2 für das Buch "U2 Into the heart: Die Story zu jedem Song" über einhundert Stunden interviewt. Rausgekommen ist dabei ein Werk, in dem Niall Stokes die Hintergründe, die Bedeutung und die Entstehungsgeschichte jedes U2-Songs genauestens dargestellt hat.

"With or without you" aus dem Album "The Joshua Tree" war der erste weltweite Hit für U2 und eines der seltenen Liebeslieder von U2. Bono singt darin "I can’t live with or without you", "Ich kann nicht leben, mit dir oder ohne dich." Ein Gefühl, dass die meisten von uns wohl irgendwann schon einmal gehabt haben. Bono selbst sagt über diesen Song: "Wenn es im Text heißt "And you give yourself away", "und du gibst dich preis", dann weiß jeder in der Band, um was es geht. Nämlich darum, wie ich mich manchmal in dieser Band fühle: allen Blicken ausgesetzt. Ich gebe oft zuviel von mir preis." Darüber hinaus wollten U2 mit "With or without you" auch einfach nur ins Radio kommen und einen Hit landen. Und das haben sie geschafft. In den USA war es sogar ein Nummer 1 Hit.

"Stuck in a moment you can’t get out of" ist ein wunderbarer Popsong mit traurigem Inhalt. Er handelt vom Tod des INXS-Sängers Michael Hutchence, der im November 1997 höchstwahrscheinlich Selbstmord begangen hatte. Hutchence und Bono waren gut befreundet und hatten oft darüber gesprochen, wie feige es sei, sich das Leben zu nehmen. Nachdem Bono die Todesnachricht bekam, schrieb er in seinem Zorn diesen Song, den er als Streit unter Freunden bezeichnet. "Den größten Respekt, den ich Michael erweisen konnte, war es, keine dumme, sentimentale Schnulze zu schreiben."

"One" ist wohl der beste aller U2-Songs, eine Hymne, die bis heute von zahlreichen Popkünstlern gecovert wurde: zum Beispiel von Johnny Cash, Mary J. Blige, Joe Cocker oder der Lighthouse Family. Für "One" haben U2 nur 15 Minuten gebraucht. Sie waren gerade in die Arbeit an "Mysterious Ways" vertieft und suchten nach einem passenden Mittelteil. Edge hatte gleich zwei Ideen, Bono hörte sich beide an und meinte nur. "Beide sind klasse, beide nehmen wir. Die eine für Mysterious Ways", die andere für einen neuen Song." Der neue Song war "One", zufällig entstanden und die schönste aller U2-Balladen, gefühlvoll, romantisch und ergreifend. Fazit: "U2 Into the heart: Die Story zu jedem Song" ist ein Buch, das nicht nur U2-Fans sondern allen an Popmusik Interessierten eine Fülle von interessanten Facts über jeden erdenklichen U2-Song liefert. Absolut empfehlenswert!