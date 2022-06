Für Leute ab Dreißig

Ich hab mir ernsthaft Sorgen um den Mann, mit dem ich mein Leben und den Garten teile, gemacht. Er entwickelte ganz plötzlich einen irrsinnigen Elan bei der Rasenpflege. Er düngte, vertikutierte, düngte wieder, säte, goss, beackerte, naja, und ich hab mir ernsthaft Sorgen gemacht — denn bis vor gar nicht allzu langer Zeit war ich die, die ihm immer wieder erklärte, dass man Zigarettenkippen nicht auf dem Rasen ausdrückt.

Jetzt ist plötzlich alles anders, und ich weiß jetzt auch warum - er wird uncool. Und Dan Zevin hat ein Buch über ihn geschrieben. Allein der Anfang dieses Buches erklärt sofort, warum jeder jenseits der 30 dieses Buch dringend braucht.

Wir waren arschbombende, zeugnisverschönernde Nichtsnutze, die Nachts die Leiter hochkrochen und sich auf Partys einschlichen, zu denen uns keiner eingeladen hatte. Auch wochentags schlugen wir uns die Nächte um die Ohren und bekamen nicht schon nach zwei Bier einen Kater.

Und dann kam wie aus dem Nichts der Tag, an dem wir ein beunruhigendes Interesse an Gartenarbeit entwickelten. Der Tag, an dem wir Pinot Grigio statt Flaschenbier bestellten. Der Tag, an dem wir uns weigerten, zu einem Konzert zu gehen, das nicht bestuhlt war. Ich spreche von dem Tag, an dem wir uncool wurden.

Die ersten Anzeichen von Spießertum

Und es gibt 'ne Menge Anzeichen dafür, dass wir uncool werden. Wir stellen Putzfrauen an, treten Fitnessclubs bei, schaffen uns Hunde oder Kinder an, und die einzigen Drogenerfahrungen, die wir noch machen, besteht aus einer Überdosis Grillanzünder, die wir auch noch aus Versehen konsumieren.

Seitdem ich all das in diesem Buch gelesen habe, bin ich beruhigt. Mein Liebster darf jetzt auch unkommentiert den Rasen in einen Acker verwandeln, und ich mache mir eigentlich nur noch Sorgen über ihn und das letzte Kapitel in diesem wundervollen Buch — das heißt nämlich "Ich habe eine kleine Midlife-Crisis".