Underground Railroad erzählt die Geschichte einer Sklavin auf der Flucht. Und obwohl die Handlung vor 150 Jahren spielt, sind die geschilderten Probleme hoch aktuell, sagt Sascha Zeus.

„Im Tod wurde der Neger zu einem Menschen. Erst da war er dem Weißen gleichberechtigt.“ Das beklemmende Zitat beschreibt den Grundkonflikt von Colson Whiteheads Roman.

Cora ist Sklavin auf einer Plantage in Georgia. Ihr Alltag ist elend, demütigend, geprägt von Leid und Schmerz, selbst die Tiere werden besser behandelt als die Sklaven. Eines Tages beschließt Cora, dass sie aus diesem Elend fliehen will. Underground Railroad erzählt die Geschichte ihrer Flucht und der Menschen, denen sie dabei begegnet. Menschen, die ihr helfen, andere, die sie verraten. Autor Colson Whitehead erzählt in seinem Roman von der Liebe, dem Hass, dem Glück und der Enttäuschung, die Cora während ihrer Flucht erlebt.

Geheimes Netzwerk statt U-Bahnhof

Durch einen speziellen Kniff macht Colson Whitehead eine historische Begebenheit zum zentralen Punkt seines Romans: Die „Underground Railroad“ waren eigentlich Gegner der Sklaverei, die Sklaven bei der Flucht in den Norden der USA halfen. Whitehead macht aus der Organisation eine echte „Underground Railroad“, also ein System aus unterirdischen Zügen und Bahnhöfen. Bei der Kritik kam das nicht immer gut an.

Hier alle Buchtipps des SWR3-Lesetages

Gedanken an das Amerika von Donald Trump

Das Buch ist hoch aktuell. Einerseits, weil die Ereignisse, die dort beschrieben werden, nur 150 Jahre zurück liegen. Andererseits weil man oft genug Parallelen zum heutigen Amerika unter Donald Trump erkennt. Der Bezug zum Hier und Jetzt macht Underground Railroad in jedem Fall lesenswert.