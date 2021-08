Die Banken sind an allem schuld! An Euro-Krise, Megaschulden und Massenarbeitslosigkeit... Doch so einfach ist es nicht. Gabor Steingart schafft es, in klaren und eingängigen Bildern die Brisanz der aktuellen Entwicklung zu schildern.

Am Anfang waren die Wölfe! Zumindest in der Bildsprache von Gabor Steingart. Er meint damit den Raubtier-Kapitalismus zu Beginn des Industrie-Zeitalters, als Stahl und Kohle-Barone die wirklich Mächtigen waren und jeden Arbeiter am ausgestreckten Arm verhungern lassen konnten.

Ja, ein bisschen Geschichtsunterricht gehört dazu, um die aktuelle Krise zu begreifen, denn dieser Wolfs-Kapitalismus endete im ersten großen Crash, in der Weltwirtschaftskrise der 30er, im Aufstieg Hitlers und im Zweiten Weltkrieg. Erst nach diesen brutalen Einschnitten lernte die Welt den Wolf zum Hund zu machen, wie bei uns mit der Sozialen Marktwirtschaft oder ihn ganz an die Kette zu legen wie in der Sowjetunion. Es folgten in Deutschland die fetten Jahre, die Wirtschaft brummte und jede Regierung schmiss uns Bürgern immer wieder Wahlgeschenke in Form von immer mehr Sozialleistungen hinterher. Und in dieser Phase spielten die Banken auch die brave Rolle des Dienstleisters, als Geldverleiher für die Industrie und fürs eigene Häuschen. Bis ja bis die Wirtschaft schwächelte, die Staatsschulden wuchsen und die Politik anfing mit den Banken ins Bett zu gehen.

Unser brüchiger Wohlstand

„Bastard-Ökonomie“ bezeichnet Steingart sehr treffend diese perverse Form unserer aktuellen Form des Kapitalismus. Eine, in der Banken erlaubt wird, mit Phantasie-Finanzprodukten eine Scheinwirtschaft aufzublasen, und wenn die dann platzt, müssen wir vernebelten Bürger die Banken raushauen. Letztlich, damit der Staat nicht vor die Hunde - oder vielmehr vor die Wölfe geht.

Solche Analysen gibt es in Buchform zwar viele, aber Steingart schafft es, in ganz klaren und eingängigen Bildern die Brisanz dieser Entwicklung zu schildern. Und man merkt in jeder Zeile: Der Mann ist ein leidenschaftlicher Polit- und vor allem Demokratiejunkie. Er weiß, wie wackelig auch für uns Deutsche diese Euro-Krise bleibt. Vor allem, wenn wir als Wähler weiter zuschauen, wie sich Politik und Finanzwirtschaft auf unsere Kosten durchwurschteln. Seine radikaler Vorschlag: Entzieht unserem Parlament das Königsrecht, die Ausgaben zu kontrollieren. Parlamentarier können es nicht, weil für sie Schuldenmachen ein Naturgesetz zu sein scheint. Aber jeder von uns kann es - weil wir jeden Tag unsere Rechnungen zahlen, weil wir haushalten müssen und es auch tun. Denn in erster Linie sollte es um uns gehen und nicht um Haustiere.