Faszinierend

Wenn ihr schwache Nerven habt, dann solltet ihr das Buch von Ferdinand von Schirach besser nicht in die Hand nehmen. Denn es geht hier teilweise ziemlich rustikal zur Sache. Es werden Nägel in Kniescheiben getrieben. Von Schirach erzählt, wie zwei Neonazis, bewaffnet mit Messer und Baseballballschläger, auf einem Berliner S-Bahnhof einen unscheinbaren und unbewaffneten Mann attackieren. Weniger als eine Minute später liegen die beiden Angreifer tot auf dem Bahnsteig, auf ihren Gesichtern ist ihr letzter Gesichtsausdruck noch zu erkennen, es ist: Überraschung. Und damit beginnt dieser rätselhafte Fall erst richtig. In einer anderen Geschichte erzählt von Schirach, wie ein unbescholtener Arzt aus Rottweil aus seinem geliebten Garten in den Keller seines Hauses geht und dort nach 40 Jahren Ehe seiner Frau den Schädel spaltet. Und er erzählt, wie ein Berliner Museumswärter durch einen Formfehler in den Wahnsinn getrieben wird, und wie diesem Wahnsinn am Ende jener Gegenstand zum Opfer fällt, den der Wärter über Jahrzehnte bewacht hat. Das Bemerkenswerte ist: Es geht bei der Darstellung all dieser Gewalt nie um den Effekt, um den Grusel, sondern um eine große Frage: Was ist eigentlich Schuld?

Ferdinand von Schirach lenkt geschickt die Sympathien seiner Leser, er erzählt seine Geschichten brillant, sehr schlicht und zugleich voller Kraft, ich war nach wenigen Seiten süchtig. Wenn ihr es lest, dann werdet ihr hinterher froh sein, kein Richter zu sein, der über Schuld und Unschuld entscheiden muss. Und ihr werdet wissen: Die menschlichen Abgründe sind wesentlich abgründiger, als man sich das selbst hätte ausmalen können.