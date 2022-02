Vinyl boomt und die Zahlen sind beeindruckend: 2,1 Millionen Schallplatten wurden in den ersten neun Monaten 2016 verkauft. Seit einiger Zeit gehen die Verkäufe wieder steil nach oben. SWR3-Musikmann Matthias Kugler hat nie aufgehört Vinyl zu sammeln, ist ein großer Fan und hat ein Buch gefunden, das spannend für Experten und Einsteiger sein kann.

Das Buch ist ein ordentlicher Brocken: großformatig, schwer, 320 Seiten stark und mit wunderschönen Fotos und Abbildungen illustriert. Die wichtigsten Begriffe und Zusammenhänge werden verständlich erklärt – von der Technik über die Tonaufnahmen bis zur Überspielung und Vervielfältigung. Die erfolgreichsten Marken und Labels werden angesprochen, es gibt hilfreiche Hinweise für den alltäglichen Umgang mit der Schallplatte sowie praktische Hilfestellung für die eigene Sammlung.

Viele Begrifflichkeiten werden geklärt

Das Buch beginnt mit einer kurzen Geschichte der „Nadelstichtechnik“. Aber keine Sorge, auch der Vinyl-Anfänger hat jede Menge Spaß mit diesem Wälzer, der auch klasse auf dem Wohnzimmertisch aussieht. Der Lexikon-Teil von „A“ wie „A&M Records“ bis „Z“ wie „Zylinder“ hat alleine 250 Seiten. Da werden zum Beispiel Fachbegriffe erläutert, wie „Direktschnitt“, auch „Direct To Disc“ genannt: „Aufzeichnungsverfahren für die Schallplatte, bei der auf die Verwendung einer bereits aufgezeichneten Quelle verzichtet wird und das akustische Ereignis direkt und ohne Zwischenspeicherung auf die Lackfolie der Schneideapparatur gebannt wird.“

Die Fantastischen Vier haben sich neulich erst den Spaß gemacht, ihre neue EP „Supersense Block Party“ genau in diesem Verfahren aufzunehmen und später auf Vinyl pressen zu lassen – live in einem Take und mit Zuschauern.

Was bedeutet eigentlich der Begriff „Innenhülle“?

„Die innere Verpackung der Schallplatte erfüllt mehrere Funktionen: Schutz vor der rauen Kartoninnenseite der Außenhülle, gegen Staub und Dunst aller Art, zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen, und sie ermöglicht einen Blick auf das Etikett, ohne dazu die Schallplatte vollständig entnehmen zu müssen. (…) Eine Innenhülle gehört um 90° gedreht und mit der Öffnung nach oben in die Außenhülle eingesteckt.“

Gut, jetzt sind wir schlauer!

Es geht aber noch spezieller. Schon mal was von „Zapple Records“ gehört? „Sublabel von Apple Records für einige Soloaufnahmen der Beatles mit experimentellem Charakter“. Wir merken: da ist für jeden was dabei, vom Profi bis zum Einsteiger. Am Ende des Buches gibt es eine kleine „Label“-Kunde mit den wichtigsten Plattenfirmen und den diversen Logos auf den Schallplatten. Ein sehr spannendes Kapitel widmet sich dann abschließend anhand des Beispiels von Frank Zappa wie Neuauflagen und das sogenannte „Remastering“ funktionieren.

Fazit

Das „Vinyl-Lexikon“ von Frank Wonneberg ist sowohl ein Riesen-Spaß zum einfach mal so Reinblättern als auch hochinformativ, wenn man eine ganz spezielle Frage hat. Für Vinyl-Fans absolut empfehlenswert!