Endlich die Männer verstehen

Die meisten von uns erleben den Klassiker jeden Abend: Man sitzt zu zweit zu Hause. Erzählt ewig lang wie der Tag war, fragt seinen männlichen Partner- und wie war's bei dir? Und als Antwort kommt:"Ja... ganz OK..." - mehr nicht. Keine Aufreger, die passiert sind, keine schönen Sachen - nichts! Vielleicht etwas auf Nachfrage, wenn wir Glück haben. Und genau DAS treibt uns Frauen ja in den Wahnsinn. Mit einer der Gründe, weshalb Kommunikationsschwierigkeiten für uns Frauen Scheidungsgrund Nummer 1 sind. Ihr Männer redet ja nicht gerne über Gefühle - wir Frauen dagegen tun nichts lieber als das.

Und bevor jetzt viele sagen "Ah nicht schon wieder so ein Buch, dass uns klar machen will, dass Männer und Frauen zu unterschiedlich sind und nur durch kleinere Manipulationen zusammenbleiben können" - das ist bei diesem Buch nicht so.

Der Autor ist Alon Gratch, er arbeitet seit 15 Jahren als Psychotherapeut in New York - hauptsächlich mit Männern.

In dem Buch geht es um "die 7 Seelenkammern den Mannes" - die er in einzelnen Kapiteln beschreibt. Unter anderem so Gefühle wie: Scham, Unsicherheit, Taubheit für die eigenen Gefühle. Wir Frauen können den Zugang zu diesen empfindlichen Bereichen des Mannes finden. Und so wird es auch möglich, dass Frauen und Männer eine gemeinsame Sprache sprechen.

"Wenn Männer reden könnten".