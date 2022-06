Männer zum Verlieben

Dieser wundervolle Roman beginnt mit einer schlechten Nachricht: Das Manuskript ist in einem Nachlass gefunden worden. Das bedeutet: Dem Erzähler ist irgendetwas zugestoßen. Was das ist, das wird erst am Ende des Buches aufgelöst.

Der Erzähler ist Juval, ein 28 Jahre alter Mann aus Israel. Er schreibt über die außergewöhnliche Freundschaft, die ihn und die drei wichtigsten Jungs in seinem Leben verbindet.

Die Geschichte beginnt während des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft 1998. Die vier gucken das Finale gemeinsam, das gehört zu ihren Ritualen. Einer von ihnen überredet die anderen, dass jeder seinen größten Wunsch auf einen Zettel schreibt. Diese Zettel wollen sie dann beim nächsten WM-Endspiel 2002 öffnen und gucken, was aus den Wünschen geworden ist.

Aber weil sie neugierig sind, erzählen die vier einander, was sie geschrieben haben, und diese Wünsche werden zum Leitmotiv für das Leben der Freunde in den nächsten Jahren. Es gehen in diesen vier Jahre Wünsche in Erfüllung, aber nicht unbedingt dem, der sie formuliert hat.

Juval, der Erzähler, wünscht sich, vier Jahre später immer noch mit dem wundervollen Mädchen zusammen zu sein, in das er sich ein paar Wochen zuvor verliebt hat. Kurz danach ist diese Beziehung allerdings schon wieder beendet, denn das Mädchen zieht zu einem der drei anderen Freunde, dem heimlichen Anführer dieser Gruppe, den sie Churchill nennen.

Trotzdem bleibt die Freundschaft erhalten. Sie überlebt Tragödien, eine wichtige Frau in diesem ganzen Beziehungsgeflecht stirbt. Die Freundschaft überlebt Triumphe. Und sie hat Züge, die man eher von einer Frauenfreundschaft erwartet: Diese vier Typen nehmen aktiv Anteil am Leben des anderen, sie telefonieren ständig, sie reden über Gefühle.

Es ist praktisch unmöglich, sich nicht in diese vier Männer zu verlieben. Man muss in dieses Buch erst mal rein finden, aber wenn man drin ist, dann will man garantiert wissen, ob die Freunde ihr Glück finden und was denn nun mit Juval passiert ist.