15 Kapitel - 15 Autoren - 1 Buch

Ein echter Mord an einem echten Dubliner Säufer ist eigentlich ein prima Anfang für einen echten irischen Krimi - blöd nur, dass direkt im nächsten Kapitel die so liebevoll vorgestellten korrupten Polizisten um die Ecke gebracht werden. Und genauso geht es weiter.

In jedem neuen Kapitel wird all das zu klump gehauen,was im Kapitel davor mühevoll aufgebaut wurde. Deshalb spare ich es mir an dieser Stelle, die völlig verworrene aber extrem lustige Geschichte des Romans "Yeats ist tot" zu erzählen. Das muss man einfach selber lesen. Fast noch besser als dieses Buch ist die Geschichte dahinter "Yeats ist tot" ist so eine Art irischer Literatenstaffellauf - jeder durfte mal. Von Roddy Doyle, über Connor McPherson bis zu Frank McCourt. 15 Kapitel von 15 irischen Autoren, und jeder scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, es dem, der nach ihm weiterschreiben muss so schwer wie möglich zu machen. Und das gelingt ihnen eigentlich allen.

Außer einem, Frank McCourt. Das ist der Mann, der "Die Asche meiner Mutter" geschrieben hat. Und der hat hier das letzte Wort - das nutzt er auch.

Harter Job für Sineads Bruder

Die Idee zu diesem Buch kam von dem Dubliner Dichter Joe O'Connor, dem Bruder von Sinead und er sagte danach: "Dieses Buch zu machen, war einer der härtesten Jobs meines Lebens." Aber wohl auch einer seiner besten. Und so ganz nebenbei tut man auch noch etwas Vernünftiges mit seinem Geld, wenn man "Yeats ist tot" kauft - der Erlös geht an Amnesty International.