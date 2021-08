Grusel. Grauen. Gänsehaut.

Darcy führt seit 27 Jahren eine glückliche Ehe. Aber durch ein eigentlich völlig unbedeutendes Ereignis zerbröckelt ihr Leben von einer Sekunde zur nächsten. Weil die Fernbedienung des Fernsehers den Geist aufgibt, im Küchenschrank keine Batterien liegen, geht Darcy in die Garage. Und dort entdeckt sie etwas. Etwas durch das sie ihren Mann Bob plötzlich in einem völlig anderen Licht sieht. Ihr wird klar: Bob ist nicht nur Familienvater, Münzsammler und Steuerberater, sondern auch Monster. In kleinen Dingen kündigen sich große Katastrophen an. So der Kern von Kings Stories. "Ein lächerlicher kleiner Schritt in die falsche Richtung", so schreibt er einmal in diesem Buch, "und schon stürzt man ab".

Seine neuen Storys sind düster, beklemmend und schockierend. Wie immer stilistisch brillant und absolut intensiv geschrieben. Die Charaktere wirken so plastisch, so echt und überzeugend: Als Leser denkt man, sie wären gute alte Bekannte. Wie King in deren Gehirn eintaucht und ihre düsteren Gedanken zu Tage fördert: Das ist nach wie vor einzigartig. Nicht nur die Geschichte von der guten Ehe, die sich als mörderische Lüge entpuppt, hat echtes Gänsehautpotential. Schaurig schön auch die Story von der vergewaltigten Schriftstellerin, die Rache übt an ihrem fürchterlichen Peiniger oder dem Farmer, der zusammen mit seinem Sohn die Frau umbringt. Nicht zu vergessen die bitterböse Story vom krebskranken Mann, der einen Deal mit dem Teufel macht und sein Unglück auf einen anderen übertragen lässt. Seinen besten Freund. Auch wenn in den Stories Übernatürliches passiert: es ist für die Geschichte selbst gar nicht so wichtig. Viel wichtiger sind die Auswirkungen die es auf die Helden hat.

Und wem die richtig klassische King-Horrorschocker-Story hier fehlt, der schnappt sich einfach nach der Lektüre von "Zwischen Nacht und Dunkel" den Klassiker "Brennen muss Salem". Das ist ein schweißtreibender umwerfend spannender Roman über eine Stadt, die von Vampiren übernommen wird. Ein Buch das lange vor dem Blutsauger-Boom geschrieben wurde. Hier sind die Vampire keine schmachtenden Heulsusen, sondern grauenvolle Monster. Mit messerscharfen Reißzähnen. Eben so, wie sie auch sein sollen.