Das Verbot von Einwegplastik wie Trinkhalmen, Plastik-Besteck und Rührstäbchen kann kommen: Der Bundesrat hat den Weg dafür freigemacht, das EU-weite Verbot auch in Deutschland umzusetzen.

Ab Juli 2021 sollen Wegwerf-Artikel aus Plastik in Deutschland nicht mehr verkauft werden dürfen. Das hat der Bundesrat beschlossen. Davon betroffen sind etwa Einweggeschirr und -besteck, Trinkhalme, Wattestäbchen und die Plastikhalter für Luftballons. Außerdem sollen Getränkebecher und Lebensmittel-Behälter aus Styropor nicht mehr verkauft werden. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zudem darum, Anreize für Mehrwegsysteme im Versandhandel zu schaffen.

EU will plastikfreier werden

Mit diesem Verbot soll auch in Deutschland das EU-weite Verbot umgesetzt werden. Vermeidbarer Kunststoffmüll soll so reduziert werden. Das Bundeskabinett sowie der Bundestag müssen dem Beschluss des Bundesrats noch zustimmen, so das Umweltministerium.