Jetzt wird es schmutzig. Wir müssen über Sex reden. Viel Sex. Und Alkohol. Und Rock'n'Roll. Im Vergleich zu seiner Rolle in „Akte X“ hat der Hauptdarsteller in der Serie „Californication“ eine 180-Grad-Wende vollzogen – und seitdem ist SWR3 Redakteurin Barbara Lampridou ihm restlos verfallen.

David Duchovny ist Hank Moody – ein mal mehr, mal weniger erfolgreicher Schriftsteller und genau der Typ Mann, vor dem man seine Tochter wegsperren will. Strubbelhaare, Dreitagebart, ein leicht abgerissenes Outfit aus Lederjacke und Jeans. Bierflasche und Kippe sind seine wichtigsten Accessoires und in fünf Staffeln Californication sieht Hank eigentlich dauernd so aus, als sei er gerade aus dem Bett gestiegen. Meistens stimmt das auch. Selten liegt er da nicht allein und das führt oft zu Irritationen.

Heiße Frauen hüpfen durch Hanks Leben

Hanks Tochter Becca ist zwölf und kommt nur schwer damit klar, dass ihr Vater nach der Trennung von ihrer Mutter von einer Frau zur anderen hüpft. Da haben wir das Problem: Hank hat Beccas Mutter Karen blöderweise nie geheiratet und jetzt, wo sie ihn verlassen hat, kriegt er sein Leben so gar nicht mehr auf die Reihe.

Zu spät – Karen ist weg und wir Zuschauer können sämtliche heiße Frauen in Los Angeles dabei beobachten, wie sie versuchen, Hank Moody vor dem totalen Absturz zu retten. Erst machen die Ladies einen auf cool – aber früher oder später versuchen sie immer doch mehr aus einer reinen Bettgeschichte zu machen.

Wer möchte nicht ein wenig wie er sein?

Das will Hank aber nicht und deshalb wirft er jede noch so scharfe Frau über kurz oder lang aus seinem Bett und seinem Leben. David Duchovny spielt hier einen verdammt attraktiven Loser – wir Frauen würden diesen Hank Moody gern näher kennenlernen. Männer – gebt es zu, zumindest manchmal wollt ihr so sein wie er. Charming, aber oft auch unverschämt, smart und angstfrei.

Fazit

Originelle Dialoge, ästhetische Schlafzimmerszenen, aber auch Californication kann widersprüchliche Gefühle auslösen: Die Sehnsucht nach ein bisschen mehr Rock'n'Roll im Leben, gleichzeitig Erleichterung, weil zu viel Rock'n'Roll definitiv auch nicht glücklich macht.