Auch vor unseren Comedians macht Corona nicht halt. Und jeder geht damit anders um. Egal ob Sebastian Lehmann, Anne Vogd, Onkel Fisch, oder, oder, oder... hier bekommt ihr ein bisschen Comedy-Programm für zuhause.

Markus Kapp

Der Musiker und Comedian Markus Kapp, Gewinner beim SWR3 ComedyFörderpreis 2018, sitzt wie alle Bühnenartisten derzeit daheim und spielt allenfalls virtuell im Wohnzimmerkonzert mit anderen Kollegen zusammen. Mal allein - und mal zu zehnt...

Andreas Müller

Tuten Gag, Jogis Jungs und das SWR3 Comedy Festival – hinter (fast) allem, was bei uns witzig ist, steckt Andreas Müller. Dass die Corona-Pandemie auch bei ihm Kreativschübe ausgelöst hat, seht ihr bei der Neuvertonung dieses Klassikers hier nun anlässlich des einsamen Ostermahls: „Auf Abstand, Miss Covid!“

Wirby und Zeus

Auch die SWR3-Morningshow-Moderatoren Sascha Zeus und Michael Wirbitzky bleiben in Corona-Zeiten zu Hause. Wie überstehen sie die aufkommende Langeweile? Die beiden gehen es auf ihre typische Art sehr kreativ an.

John Beton & the five HoleBlocks

Sie waren 2019 schon beim SWR3 Comedy Festival dabei und in Corona-Zeiten singt die A-capella-Band mit SWR3-Moderator Sebastian Müller natürlich zu fünft per Videotelefonie. Das hat, wie wir spätestens jetzt alle wissen, seine Tücken, aber die Jungs haben Spaß.

Sebastian Lehmann

Sebastian Lehmann, in Freiburg geboren, lebt in Berlin. Seit über zehn Jahren schreibt er Kurzgeschichten über Themen wie Langeweile, Apokalypse, Jugendkulturen, Kapitalismus und Elche. Hauptthema: Seine Jugend und die Beziehung zu seinen Eltern – auch in Zeiten von Corona. Was machen Eltern eigentlich in diesen Zeiten?

Baumarkt Hammer

Der Heimwerkerklassiker mit Kemal Goga und Andreas Müller und der Frage: Kann man in diesen Zeiten nicht auch sicherer online im Baumarkt Hammer einkaufen? Die Antwort im Video...

Onkel Fisch

Wie viele Comedians sind auch Onkel Fisch derzeit zum Drinbleiben verdammt. Aber wer das quirlige Action-Kabarett-Duo kennt, weiß, dass sie auch mit dieser besonderen Lage umgehen können. Sie haben ihr Büro exklusiv für uns zur Bühne umgemodelt.

Anne Vogd

Sie hat Kolumnen in Zeitungen, schreibt Bücher und teilt sich regelmäßig bei uns in SWR3 mit – und kann sich dabei auch rheinisch-frohsinnig aufregen – wie zum Beispiel über ihre Nachbarin, die in der aktuellen Zeit gerade gar kein Vorbild ist.

Sebastian Lehmann

Was Sebastian Lehmanns Eltern in diesen Corona-Zeiten eigentlich machen, hätten wir geklärt. Aber wie war das nochmal mit der Risikogruppe?

