60.000 Dollar und mehr kann ein Studium in den USA an einer Universität kosten – pro Jahr. Eine vergleichsweise preiswerte und bezahlbare Alternative ist das Studium an einem Community College. Diese Hochschulen haben dann allerdings nicht das Renommee wie die Universitäten Yale oder Stanford. Und an so einem College spielt die Serie Community.

Wenn man vom Greendale Community Collage in Colorado redet und den Begriff Renommee in den Mund nimmt, dann ist das schon der erste Witz. Die Studenten sind dumm oder faul oder subversiv. Auch mit dem Benehmen auf dem Campus klappt es nicht so gut. Die Professoren müssen den einen oder anderen darauf hinweisen, dass Pinkeln in der Öffentlichkeit nicht auf dem Lehrplan steht. Ansonsten sind die Lehrer akademischer Ausschuss. Oder Sadisten. Jeff Winger studiert hier. Aber nicht weil er will, sondern weil er muss. Er hat seine Zulassung als höchst erfolgreicher Anwalt verloren, sein erster Abschluss war gefälscht. Selbstverständlich macht er mit den Betrügereien auch in Greendale weiter.

Der ganz normale Uniwahnsinn

Jeff will seiner Kommilitonin Britta an die Wäsche, eine vorschriftenbesessene Ex-Anarchistin. Dazu gründet er eine Spanisch-Lerngruppe. Mit dabei ist Troy, der an seiner ersten Uni besoffen von einem Bierfass geplumpst ist, sich beide Arme brach und so sein Stipendium als Quarterback verloren hat. Und Pierce Hawthorne, gespielt von Chevy Chase, der als alternder Multi-Millionär Anschluss sucht, sich aber meist durch politisch überhaupt nicht korrekte Kommentare die Kontakte versaut. Wie an einem echten Community College studieren hier also Menschen aller Altersschichten mit unterschiedlicher sozialer Herkunft.

Fazit

Community ist keine der üblichen Komödien über das amerikanische Studentenleben direkt nach der Highschool. Die Gagdichte ist hoch und funktioniert besonders, wenn man sich ein wenig für Film, Fernsehen oder Pop-Musik interessiert. Hier wird nämlich reichlich parodiert.