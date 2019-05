Kunden haben keine Lust mehr auf teuer

Es bewegt sich endlich was bei den ständig steigenden Smartphone-Preisen. Erste Anzeichen lieferte Apple-Boss Tim Cook, als er vor ein paar Wochen zugab, dass die Verkäufe für die neuste iPhone-Reihe niedrig gewesen sind. Apple musste auf die erwarteten Milliarden-Dollar-Gewinne verzichten. Auch bei der Android-Konkurrenz von Samsung fiel der Preis für Neugeräte schneller als bislang zu beobachten.

Google bringt die neue Mittelklasse

Mit dem neuesten Smartphone von Google, dem Pixel 3a, gibt es seit langem wieder ein Smartphone, das von Anfang an als Mittelklasse-Handy daher kommt. Für das Pixel 3a, in handlicher Größe, werden 399 Euro verlangt und die XL-Version wird 479 Euro kosten. Eine Menge Geld, deshalb wollten wir wissen, ob das Handy in den drei wichtigsten Punkten Kamera, Akku und Stabilität überzeugen kann.

Dem Pixel 3a wird es zu warm

Das Einrichten eines neuen Smartphones ist für Hard- und Software eine große Belastung. Es ist normal, dass Geräte in dieser Phase wärmer werden als im alltäglichen Betrieb. Das Anlegen von Nutzerkonto, Installieren der Lieblings-Apps und nebenbei noch SWR3 über die App hören, sorgte beim Pixel 3a für Hitzewallungen, die so nur noch Mathe-Abiturienten kennen. Als wir dann auch noch den Portrait-Modus der Kamera ausprobierten, brauchte das Pixel 3a erst einmal eine Cool-Down-Pause.

Für 400 Euro muss man verlangen können, dass ein modernes Gerät mit mehreren Anwendungen klarkommt und auf Zimmertemperatur bleibt. In den kommenden Tagen stellte sich heraus: Das Pixel 3a bleibt cool. Wahrscheinlich war es nur ein bisschen aufgeregt, weil es bei dem Radiosender getestet wird, das es gerade selbst als App abspielt. Die Akku-Anzeige versprach: einmal Aufladen hält sechs Stunden, es sind eher fünf.

Fotos kann das Pixel 3a – und die Unterhose verschwindet

Beim Portrait Modus „brennt“ Apple mehr Grün weg als das Mittel-Klasse-Handy. SWR3

Mittelklasse-Handy bedeutet beim Pixel 3a: Mehr als eine Kamera-Linse gibt es nicht. In der Oberklasse sind zwei inzwischen Standard, die Tendenz geht Richtung vier. Aufwendige Projekte mit Zeitraffer und Zeitlupe sind möglich, die Ergebnisse sind okay. Beim beliebten Portrait-Modus, also mit der Unschärfe im Hintergrund, ist das Ergebnis sehr gut: Da kann im Hintergrund auch eine Unterhose auf dem Wäscheständer hängen – die verschwindet völlig hinter dem scharfen Fokus auf den Elch. Oder siehst du auf dem Bild oben eine Unterhose....?

Also: Super Modus, sogar Haare bleiben gestochen scharf. Das Pixel 3a liefert deutlich bessere Portrait-Fotos als die Mutter der Portrait-Fotos, das iPhone X. Es mit einem aktuellen iPhone zu vergleichen wäre unfair, denn das kostet ja mehr als das Doppelte.

Pixel 3a – innen hui, außen so lala

Im Look ähnelt das Pixel 3a dem teuren Bruder, ist allerdings leichter und aus günstigeren Materialien. Eine Schutzhülle ist zu empfehlen. Der Fingerabdruck-Sensor auf der Rückseite sieht im ersten Moment so aus, als wäre es nur eine Übernahme des Designs vom Oberklasse-Pixel. Überraschung: Der Sensor funktioniert wirklich.

Fazit zum neuen Google-Smartphone: