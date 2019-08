„Greta Thunberg ist keine Heilige. Und sie ist auch nicht der Teufel mit Pipi-Langstrumpf-Zöpfen. Beides liest man in überquellenden Kommentarspalten, wenn mal wieder irgendwo etwas gepostet wird, was mit der Fridays-For-Future-Bewegung zu tun hat.

„Fridays for Future“-Proteste Schüler demonstrieren auch in den Ferien Bislang wurde im Rahmen der „Fridays for Future“-Demonstrationen stets während der Schulzeit protestiert. Nun wollen die Kids erstmals in den Ferien fürs Klima auf die Straße gehen – auch in Rheinland-Pfalz. mehr...

Dass diese junge Frau spaltet, haben wir alle begriffen. Dass ihr Segeltörn nach Amerika eigentlich gar nicht ganz so klimafreundlich ist: geschenkt. Aber nach einem Jahr mit Fridays For Future ist doch so langsam wirklich alles über sie gesagt. Von allen. Können wir jetzt aufhören, uns in sozialen Medien gegenseitig zu beschimpfen – Greta-Gegner gegen Greta-Fans?

Vielleicht wäre es schlau, wenn wir die Galionsfigur in Ruhe auf ihrem Boot rumschippern lassen und uns stattdessen darüber unterhalten, worum es bei Fridays For Future eigentlich geht:

Da sind Tausende junge Menschen, denen wir lange vorgeworfen haben, unpolitisch und bequem zu sein. Wir haben gejammert, dass sie den ganzen Tag nur an ihrer Spielekonsole rumdaddeln, die neuesten Insta-Filter ausprobieren und keine Meinung haben oder keinen Willen, für irgendetwas auf die Straße zu gehen. Und dann tun sie genau das: Sie gehen auf die Straße, wollen aufmerksam machen auf ein Problem – und uns fällt nichts Besseres ein, als die Frontfrau wahlweise mit Hass oder Lob zu überschütten?

Es geht nicht um Greta. Es geht darum, dass wir uns Gedanken drüber machen, wie wir unseren Planeten in annehmbarem Zustand an die nächsten Generationen übergeben. Und nein: Weder Greta, noch die Schülerinnen und Schüler haben besonders handfeste Vorschläge, wie wir das angehen können. Das kann man ihnen vorwerfen. Man kann aber auch sagen: Das ist gar nicht ihre Aufgabe. Die Lösungen müssen Andere finden. Die Politiker und Unternehmer – die Erwachsenen. Wir alle zusammen. Und vielleicht würde uns gemeinsam etwas einfallen, wenn wir unsere Zeit nicht verschwenden würden, uns in zwei Lager zu spalten und in sozialen Netzwerken gegeneinander rumzuhaten.“

Ich möchte eingebundene Facebook-Inhalte auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Facebook erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Facebook ansehen.

Du siehst das komplett anders oder genau so?

Diskutiere mit uns auf Facebook.

SWR3-Hörer diskutieren über den Hype um Greta Thunberg

Es ist doch bei jedem Thema so mittlerweile. Egal ob Politik, Klima, oder Grafikkarten es wird beschimpft und gestritten was das Zeug hält. Normal diskutieren scheint nicht mehr möglich zu sein. Georg

Super geschrieben! Ich glaube übrigens, dass Greta auch eigentlich nur das wollte, dass wir alle aufwachen und anfangen etwas zu unternehmen... und damit sollten wir endlich beginnen... Manuela

Danke für diese gelungene Zusammenfassung. Leider wird sie nur einen vernachlässigbar Teil der Greta-Lover und -Hater erreichen und befrieden. Denn beide Seiten haben nicht nur das miteinander Reden sondern vor allem das Zuhören verlernt. Jörg

Die Geister, die ich rief? Alles richtig, was Sie sagen, liebe Kollegin Urschinger, wer hat denn den Hype erst möglich gemacht? Nicht Zuhörer oder Leser bringen Greta in die Kommentarspalten.

Nicht falsch verstehen, ich finde toll, was dieses Mädchen ins Rollen gebracht hat. Klaus

Es ist halt leider wesentlich einfacher seine Energie ins 'Haten' zu stecken... Stefan

Danke. Ich habe nie in Gesprächsrunden das Thema Greta angesprochen, mir ist sie 'egal'. Allerdings kamen Stammtischparolen und unterschwellige Andeutungen gegen sie immer. Eine Diskussion um was es (ihr) geht, kam kaum auf... eine sehr anstrengende 'Geselligkeit' war das. Es nervt schon wieder, wenn ich nur dran denk. Danielle

Fehler im Bericht, sie unterbrechen für die Demo nicht das spielen an der Spielekonsole sondern den Schulunterricht, wenn schon so ein Bericht geschrieben wird, dann bitte auch richtig. Stefan

Das zählt übrigens für alle Konflikte dieser Welt. In allen Bereichen. Auf allen Ebenen! Solange Zeit im Streit verbracht wird - ist keine Zeit für Lösungen da. Nicht mal für Ansätze! UND noch viel wichtiger. Es ist nicht entscheidend, wer angefangen hat, und wer Schuld trägt.. Es wird aber immer entscheidend sein, wer damit aufhört. Kai

Es ist gut, dass sich junge Menschen für ein besseres Klima und unsere Zukunft einsetzen. Es ist nicht gut wenn das schick und Mode ist, dabei gegen gesetzliche Bestimmungen wie zum Beispiel die Schulpflicht zu verstoßen. Sehr gut fände ich, wenn die Schulen diesen Ball aufnehmen würden und mit den Schülern zu diesen Themen mehr erarbeiten würden. Diese Form der Bildung ist extrem wichtig und hätte den Effekt, dass auf den zukünftigen Saturday for Future-Demos weniger unreifer Mist zutage kommt sondern daraus eine fundierte Bewegung werden kann die tatsächlich Ergebnisse schafft. Stephan

Schöner Kommentar, aber auch nicht hilfreich sondern ebenfalls 'nutzlos'. In der Zeit in der dieser Artikel entstanden ist, hätte man auch über mögliche Lösungen nachdenken können , denn Gerede hilft niemandem weiter. So oder so... Marco

Mehr als peinlich ist es doch, den Jungen vorzuwerfen, dass sie keine Lösungen präsentieren und sich möglicherweise nicht 100%ig klimaneutral verhalten; wir Alten hätten die Aufgabe, Lösungswege mit größerem und ernsthafterem Engagement in die Gänge zu bringen. JedeR einzelne. Jetzt. W i r haben doch den derzeitigen Zustand der Erde zu verantworten. Das waren wir und nicht unsere Enkel!!! Franziska