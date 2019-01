Die Schülergruppe überraschte ihren Chorleiter Christopher Landis bei seinem Hochzeits-Probeessen mit seinem Verlobten. Rund 50 Jungen und Mädchen marschierten in schicken Kleidern, Hemden und Fliegen in den Raum, stellten sich auf und begannen den Beatles-Song All you need is Love zu trällern. Dieser Auftritt rührte ihren Lehrer zu Tränen.

Die Schüler hatten einen Monat lang jeden Sonntag für ihren Auftritt geübt – mit Erfolg. Landis freute sich offensichtlich riesig über das Ständchen. Denn bis zu diesem Zeitpunkt, hatte er seinen Schülern nie verraten, dass er mit einem Mann verlobt ist. Wie amerikanische Medien berichten, wollte er nichts verraten, weil er nicht abschätzen konnte, wie die Kinder und ihre Eltern darauf reagieren würden.