SWR3/Nils Dampz

Wer das Museum betritt, sieht nur noch pink! Da drin ist fast alles pink. Es ist wie ein riesiger pinker Indoor-Spielplatz, der allerdings perfekt ist für coole Selfies. Das Ganze ist in einer Halle in Köln-Ehrenfeld. Darin sind 20 Locations, in denen man sich fotografieren kann. Ein riesiges Bällebad, überall stehen Flamingos, es gibt eine Ballonwand. Jeweils perfekt ausgeleuchtet, so dass man ein tolles Bild machen kann. Und genau deshalb kommen die Leute her.

Supercandy Pop-Up Museum: Lohnt sich der Eintritt?

Der Normalpreis liegt bei 29 Euro. Man muss also schon wirklich richtig Bock drauf haben, ein Foto mit pinken Flamingos für Instagram zu machen. Sonst ist das viel Geld. Die Macher sagen: Man hat dann, wenn es richtig voll ist, auch nur zwei Stunden Zeit. Noch ein Grund zu überlegen, ob sich knapp 30 Euro für ein paar coole Bilder lohnen.

Viele Instagrammer finden das Pop-Up Museum gut – die meisten, die bei der Eröffnung waren, waren Frauen. Hier ein paar Eindrücke:

Ich möchte eingebundene Instagram-Inhalte auf SWR3.de sehen Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Instagram erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Instagram ansehen.

Ich möchte eingebundene Instagram-Inhalte auf SWR3.de sehen Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Instagram erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Instagram ansehen.

Ich möchte eingebundene Instagram-Inhalte auf SWR3.de sehen Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Instagram erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Instagram ansehen.

Ich möchte eingebundene Instagram-Inhalte auf SWR3.de sehen Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Instagram erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Instagram ansehen.

Ich möchte eingebundene Instagram-Inhalte auf SWR3.de sehen Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Instagram erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Instagram ansehen.