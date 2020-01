Die Feuerwehr der US-amerikanischen Stadt Camden hat auf Twitter ein Video geteilt. Auf dem ist zu sehen, wie ein Löschschlauch vom Feuerwehrauto an einen Hydranten angeschlossen ist. Das Besondere: Der Schlauch ist durch ein Auto verlegt, das offenbar in einem verbotenen Bereich den Hydranten zugeparkt hat. Die Scheiben des Autos sind eingeschlagen.

Der Grund für den Einsatz war ein Brand in einem Wohnhaus. Laut der Feuerwehr aus Camden wurde aber niemand verletzt. Für den Besitzer des Autos wird es aber eine Lehre gewesen sein.

So reagieren die User auf Twitter

Unter dem Video finden sich zahlreiche Kommentare. Einige User finden es sei ganz schön radikal, den Schlauch durch das Auto hindurchzulegen. Dennoch erntet die Feuerwehr viel Zustimmung: Es sei der richtige Weg und der Fahrer des Wagens habe es verdient.

Wie geht man mit Falschparkern in Deutschland um?

Wir haben bei der Feuerwehr Karlsruhe nachgefragt. Markus Pulm von der Pressestelle sagt dazu:

Wenn ich den Schlauch auch um das Auto herum legen kann, dann habe ich in Deutschland keine Berechtigung, das Auto zu beschädigen. Markus Pulm, Pressestelle Feuerwehr der Stadt Karlsruhe

Wird in Deutschland ein Hydrant von einem Fahrzeug blockiert, müssen sich die Einsatzkräfte nach einem anderen Hydranten umsehen. Es gilt immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Also die Frage, ob es die Situation erfordert und ein Mensch in Gefahr ist. Wenn kein Hydrant in nächster Nähe ist, müssen die Einsatzkräfte abschätzen, ob es notwendig ist, dass Auto vom Hydranten zu entfernen. Blockiert ein Fahrzeug jedoch eine offizielle Feuerwehrzufahrt, können die Autos abgeschleppt werden. In jedem Fall müssen die Einsatzkräfte individuell entscheiden, was zu tun ist.