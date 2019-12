Moodpath, Deprexis, Mind Doc oder Selfapy – Stiftung Warentest hat acht Online-Kurse getestet. Wir haben Selfapy für euch getestet.

Hilf deiner Seele mit dem Smartphone

Selfapy ist eine App, die mehrere Funktionen von Verhaltenstherapie-Ansätzen in einem Programm vereint. Verhaltenstherapeutische Übungen ausprobieren, persönliche Stimmungsdaten speichern bis hin zum regelmäßigen persönlichen Gespräch mit einem in Psychologie geschulten Begleiter. Dafür muss man sich die kostenfreie App herunterladen, im Browser registrieren und ein ausführliches Profil anlegen.

Nach vier Wochen mit Selfapy entsteht der Eindruck es gibt auf dem Smartphone wirklich einen Schrittzähler für die Seele. Seit ein paar Jahren Sorgen sogenannte Schrittzähler-Apps dafür, dass wir sehr oft in der Woche auf die empfohlenen 10.000 Schritte kommen. Dabei hilft die tägliche Auseinandersetzung mit der App, die genau Buch führt. Wenn es um die Lösung von mentalen Problemen oder die Vorsorge, also die Steigerung der seelischen Widerstandskraft geht, gibt es aus der Verhaltenstherapie auch Ansätze, die an Buchführung und Schrittzählen erinnern.

Kasse zahlt – manchmal

Das Bundesministerium für Gesundheit und zahlreiche Krankenkassen glauben, dass diese online umgesetzten Ansätze helfen können, mentale Gesundheitsprobleme zu lindern. Die Kosten für Kurse gegen Ess-Störungen, für Achtsamkeit oder bei Depressionen können bei bis zu 180 Euro liegen. Da meine Kasse die Kosten für einen Selfapy-Kurs übernimmt und sich im November ein leichter Winterblues andeutete, habe ich es einfach mal ausprobiert.

So funktioniert Selfapy

Mit der App habe ich mein tägliches Stimmungsbild dokumentieren können. In der Browser-Version geht es dann ans Tagebuchschreiben. Auch gute und schlechte Gewohnheiten soll ich beschreiben. Das reicht im Positiven, von einmal in der Woche Joga machen, bis hin zum Negativen, eine große Fressattacke zu haben. Das Besondere an Selfapy: Es gibt einen Chat mit einem psychologischen Begleiter, mit dem ich auch einen Termin ausmachen konnte. Dies ist leicht bedienbar.

Das Stimmungstagebuch in der App wird bequem durch Multiple-Choice-Fragen geführt. swr3

Schnelle Hilfe ist online möglich

Der erste Termin kommt völlig problemlos innerhalb von einer Woche zustande. Im Vergleich zu Wartezeiten in Praxen vor Ort eine Sensation, da psychologische Hilfe zurzeit extrem nachgefragt ist. Innerhalb einer Woche bekomme ich einen Termin. Bis dahin bereite ich mich mit leicht verständlichen Anleitungen und Übungen vor. Die Eingabe von Texten ist einfach und die Erinnerungen der App regelmäßig, aber noch nicht nervig.

Datenschutz stößt an Grenzen

Die Daten werden bei Selfapy diskret abgespeichert. Technisch bleibt immer ein Restrisiko und deshalb solltet ihr keine persönlichen Erlebnisse mit detaillierten Namen oder Ortsbeschreibungen eintragen. Der persönliche Betreuer hat Zugang zu allen Eintragungen, die Einträge sind die Grundlage für die wöchentliche Beratung. Es ist möglich, alles aus eurem Online-Konto wieder zu löschen. Unklar bleibt, ob die Daten anschließend trotzdem irgendwo als Backup gelagert bleiben.

Startschwierigkeiten: Betreuer mit schlechtem Ton

Erste Übungen und Fragen sind einfach und es fällt leicht, sich täglich eine halbe bis eine Stunde mit Selfapy zu beschäftigen. Das erste Telefonat mit dem Betreuer ist eher enttäuschend. Die Telefonqualität ist auf 2000er-Jahre Callcenter-Niveau. Technisch wäre wohl auch Videotelefonie möglich, die Mehrheit der Selfapy-Nutzer möchte das aber nach Aussagen der Macher nicht. In der Mitte liegt eine Lösung. Ob bei Skype oder Facetime oder jeder anderen Videotelefonie-App, es gibt immer die Möglichkeit auch ohne Kamera miteinander zu sprechen.

Mein Begleiter am Telefon ist sehr nett, freundlich, sehr jung, aber bei mir überwiegt der Eindruck, er hat sich mit meinen Notizen in der App nicht intensiv genug beschäftigt. Auf die Frage, ob es möglich wäre, einen anderen Betreuer zu bekommen, kommt sofort „kein Problem, du…“.

Ohne Betreuer geht es nicht

Schon beim nächsten Gespräch habe ich eine freundliche Betreuerin, die in allen folgenden Gesprächen einen sehr guten Job macht. Sie kennt die Übungen und Anleitungen in der App genau und kann sie verständlich erklären. Auf jedes Gespräch hat sie sich mit meinen Notizen in der App vorbereitet. Ihre Tipps und kleinen Hausaufgaben sind sehr nützlich.

Der Kurs kann was

Kurz: Die App ist der Beweis dafür, dass es sich wirklich lohnt bei seelischen Problemen, mit einem – zum Beispiel in kognitiver Verhaltenspsychologie geschulten – Betreuer zu sprechen. Und damit sind wir beim eigentlichen Problem. Im Moment gibt es so viele Betreuer wie Hausärzte in ländlichen Gemeinden. Die Beratung geht immer nur eine halbe Stunde – eine ganze Stunde wäre effektiver. Das Fazit nach allen Beratungsgesprächen: Das Beste an Selfapy sind die wöchentlichen Telefonate.

Besser als Schokolade

Die Übungen in der App und in der Browserversion helfen vor allem bei akuten Stimmungsschwankungen besser als jeder Teller mit Weihnachtsplätzchen. Die Gedanken aufzuräumen hilft zwar, ist aber in meinem Fall genauso wirkungsvoll, wie eine Stunde bei Tageslicht spazieren zu gehen. Die App ist für diejenigen praktisch, die gerne allein mit einer Anleitung etwas trainieren möchten oder negative Gedanken wegtrainieren wollen. Selfapy ist ein sehr gut gemachter Ansatz. Wer sich jetzt schon sicher ist, dass eine halbe Stunde pro Woche mit einem Betreuer am Telefon zu wenig ist, wird Selfapy schnell wirkungslos finden. Insgesamt ist Selfapy ein gutes Beispiel für die vernünftigen Bemühungen von App-Entwicklern und Psychologen, neue Angebote für Menschen mit seelischen Gesundheitsproblemen zu machen.

Reden ist das Wichtigste

Auch wenn der Winterblues durch die App nicht ganz weggeht, die Übungen sind hilfreich. Heißt auch, wer lieber offline solche Übungen ausprobieren möchte und vor allem nur dort seine Tagebucheintragungen abspeichern möchte, versucht es besser mit Büchern über kognitive Verhaltenstherapie. Das persönliche Gespräch bleibt die beste Möglichkeit und hier lohnt es sich immer einfach die Telefonseelsorge (0800/111 0 111) anzurufen und zu reden und seine Sorgen zu teilen!