Fields Of Gold, Brand New Day, Englishman In New York – Sting ist Legende, fast jeder kennt seine Songs und das Gesicht mit den kantigen Wangenknochen. Im SWR3-Interview erzählt er, warum Pessimismus nichts bringt und wieso es ihm so leicht gefallen ist, für sein neues Album seine erfolgreichsten Songs neu aufzunehmen.