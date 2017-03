Religion ist ja eigentlich Privatsache. Aber was ist, wenn jemand am Arbeitsplatz deutlich sichtbar religiöse Symbole trägt – wie zum Beispiel ein Kopftuch? Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat dazu heute zwei wegweisende Entscheidungen verkündet. Anlass: zwei Fälle aus Belgien und Frankreich.