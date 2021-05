Die Bundes-Notbremse ist in Kraft und hat einige Bereiche unseres Alltags stark heruntergefahren. Aber wie ist die aktuelle Corona-Situation in unseren Nachbar- und Urlaubsländern?

Die Schweiz – Lockerungen trotz steigender Infektionszahlen

Ins Kino gehen, im Fitnessstudio trainieren, mit dem Chor proben oder auf Café- und Restaurantterrassen essen und trinken – in der Schweiz ist all das seit Montag wieder möglich. Auch Veranstaltungen mit Publikum sind erlaubt: Draußen mit maximal 100 Personen, drinnen maximal 50. Theater und Konzertsäle dürfen ein Drittel ihrer Plätze anbieten, die Unis dürfen Präsenzunterricht für bis zu 50 Studierende anbieten.

Die Lockerungen wurden trotz steigender Infektionszahlen beschlossen. Die Schweizer Regierung entschied damit auch gegen ihre eigenen, ursprünglich festgelegten Richtwerte – unter anderem bei Inzidenz, R-Wert und Zahl der Todesfälle. Nur die Zahl der Covid-19-Erkrankten auf Intensivstationen lag unter dem vom Bundesamt für Gesundheit definierten Grenzwert.

Österreich – Öffnungen mit Schutzkonzept

In knapp drei Wochen (19. Mai) soll hier das öffentliche Leben wieder fast vollständig wiederhergestellt werden. Restaurants, Theater, Hotels – fast alle Branchen sollen wieder öffnen dürfen. Möglich machen soll das ein umfangreiches Schutzkonzept, bei dem Einlass-Tests im Mittelpunkt stehen. Ganz nach dem Motto: Rein darf nur, wer keine Gefahr ist. Also Menschen mit einem frischen negativen Test, vollständig Geimpfte oder Menschen, die bereits eine Corona-Infektion hinter sich haben. Gleiches soll ab dem 19. Mai auch für Touristen aus dem Ausland gelten, die zusätzlich nicht aus einem Hochrisikogebiet kommen.

Das Konzept wird aber auch kritisch betrachtet, vor allem auch mit dem Hinweis auf das Bundesland Vorarlberg. Das hat als Modellregion bereits weitreichende Öffnungen hinter sich und verzeichnet aktuell stark ansteigenden Infektionszahlen und eine 7-Tage-Inzidenz von über 200.

Niederlande – Lockerungen trotz hoher Inzidenz

In den Niederlanden ist nach drei Monaten die nächtliche Ausgangssperre vorbei. Außerdem dürfen dort auch Restaurants und Kneipen wieder Gäste empfangen – im Außenbereich und nur zwischen 12 und 18 Uhr. Auch Geschäfte können unter Auflagen wieder öffnen und Kunden ab sofort auch ohne Terminabsprache bedienen.

Nach Ansicht einiger Virologen kommen die Lockerungen in den Niederlanden jedoch zu früh, denn wer jetzt denkt, die Lockerungen sind aufgrund einer niedrigen Inzidenz möglich, der irrt sich. Die 7-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei etwa 320 und ist damit fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Allerdings seien die Prognosen positiv, sagt Premier Mark Rutte. Deshalb hält er die Risiken, die die Lockerungen mit sich bringen, für verantwortbar.

Einfach so in die Niederlande einreisen um dort ein paar Tage entspannt und unter „normalen“ Bedingungen Urlaub zu machen ist aber nicht möglich. Die Reisebeschränkungen für Touristen und Tagesausflügler bleiben bestehen. Deutsche, die in die Niederlande einreisen, brauchen einen aktuellen – und natürlich negativen – Corona-Test. Bei längeren Aufenthalten müssen sie zudem für mindestens fünf Tage in Quarantäne.

Frankreich: Lockerungen kommen, aber die Ausgangsperre bleibt

Ab dem 3. Mai wird in Frankreich so langsam wieder gelockert. Dann dürfen sich die Menschen – zumindest tagsüber – wieder frei bewegen und nicht nur im Umkreis von zehn Kilometern um ihren Wohnort. Und dann fallen auch die Reisebeschränkungen von einer Region in die andere weg. Das heißt, dass die Menschen innerhalb des Landes wieder reisen dürfen. Die Ausgangssperre ab 19 Uhr soll aber erstmal bleiben. Präsident Macron hat der Bevölkerung zwar Hoffnungen gemacht, dass die ein bisschen weiter nach hinten verlegt werden könnte, aber wann das sein sollte, ist bisher noch unklar.

Cafés, Restaurants und Einzelhandel dürfen wieder öffnen

Mitte Mai sollen dann in Frankreich die Terrassen der Cafés und Restaurants öffnen dürfen. Auch einige Kulturstätten und auch mehr als die „lebensnotwendigen“ Geschäfte sollen wieder öffnen dürfen. Anfangs werden das voraussichtlich die kleinen Einzelhändler sein. Der genaue Fahrplan für die Öffnungen ist noch nicht bekannt. Wie in den Niederlanden auch, soll in Frankreich gelockert werden, obwohl die Inzidenz aktuell bei über 300 liegt und das Virus im ganzen Land zirkuliert. Trotzdem kann man die Inzidenz in Frankreich nur schwer mit der in Deutschland vergleichen. In Frankreich werden rund 3,5 Millionen Tests pro Woche durchgeführt, in Deutschland sind es wesentlich weniger.

Bundesregierung: Frankreich gilt weiter als Hochinzidenzgebiet

So lange das so ist, müssen deutsche Touristen, wenn sie aus Frankeich kommen, einen negativen Corona-Test vorlegen. Der darf nicht älter als 48 Stunden sein. Mögliche Quarantäneregeln entscheiden die einzelnen Bundesländer. Bei der Einreise nach Frankreich aus einem anderen EU-Land gilt schon seit einigen Wochen ein negativer PCR-Test, der maximal 72 Stunden alt sein darf.

Italien – Viele Öffnungen mit Besucher- und Uhrzeiteinschränkungen

In Italien sind mit Wochenbeginn die ersten Beschränkungen gefallen. Und zwar in den sogenannten gelben Zonen, den Regionen mit geringer Infektionsrate und geringer Belastung der Krankenhäuser. Dort dürfen Bars und Restaurants wieder Gäste empfangen – im Außenbereich und nur bis maximal 22 Uhr. Auch Theater, Kinos und Museen haben wieder geöffnet, allerdings nur für eine sehr begrenzte Zahl an Besuchern, damit auch der Abstand gewährleistet ist. Schulen haben Präsenzunterricht und auch die Geschäfte dürfen wieder öffnen.

Da der größte Teil Italiens mittlerweile eine gelbe Zone ist profitieren von diesen Lockerungen rund 50 Millionen Menschen. Das alles bei einer 7-Tage-Inzidenz von rund 150 in Italien, also einem Wert der etwas unter dem in Deutschland liegt. Die schrittweisen Öffnungen, die die Regierung jetzt begonnen hat, seien ein vertretbares Risiko, angesichts der im Land zurückgehenden Infektionszahlen und wegen des Fortschritts der Impfkampagne, sagte Ministerpräsident Mario Draghi.

Weiß, gelb, orange, rot – Das bedeuten die verschiedenen Zonen in Italien

Die Regionen in Italien sind je nach Infektionsgeschehen in unterschiedliche Farben eingestuft. Es gibt weiße, gelbe, orange und rote Zonen, in denen unterschiedliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens gelten.