Die Lage spitzt sich zu, die Pandemie ist mit voller Wucht in der vierten Welle. Von Samstag an könnt ihr euch deshalb wieder gratis auf das Coronavirus testen lassen. Wo das geht und was ihr dazu wissen solltet, lest ihr hier!