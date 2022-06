Liebes SWR3-Team, meine 90-jährige Mutter ist schwer dement und seit einiger Zeit im Pflegeheim. Ich darf sie nicht mehr besuchen, was wirklich schlimm für mich ist. Ich hoffe, sie erkennt mich nach so langer Zeit wieder. Die Pflegekräfte sind aber so toll und informieren mich immer, wie es ihr geht. Danke an das Team des Samariterstifts Altenstadt! Und danke an die Gastronomen der Stadt Geislingen, die zur Zeit kostenlos Pizzas an die Helden in den Pflegeheimen, Krankenhäusern und andere soziale Einrichtungen liefern! So konnte ich mich bei den Pflegern zumindest ein wenig bedanken!