Jana Crämer ist Autorin, Podcasterin und Mutmacherin. Als Grundschülerin fühlte sie sich noch glücklich und frei. Doch die Zeit am Gymnasium wurde für sie zum Spießrutenlauf. Als übergewichtige Person litt sie unter Mobbing, Ängsten und einer Essstörung, die sie in den sozialen Rückzug trieb. Noch vor wenigen Jahren wog sie 180 Kilo, dann nahm sie 100 Kilo ab und ihr Leben in die Hand. Über ihren bewegenden Weg hat sie zwei Bücher geschrieben. Als begeisterte Tiktokerin prangert sie falsche Vorbilder und Körperideale an und gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Bei Bob Blume erzählt sie von einer grandiosen Grundschullehrerin und einem Mathelehrer, der ihr ein traumatisches Erlebnis vor der ganzen Klasse bescherte. Außerdem sprechen sie in dieser Podcastfolge über Gruppendruck, Diäten und Selbstkontrolle. Hätte es die Möglichkeit gegeben, Jana zu retten? Und wie schafft sie es heute, Schülern mit ihrer ungeschönten Geschichte zu helfen?