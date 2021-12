Das ging nach hinten los: Nach zwei Partys in einem Club in Schleswig-Holstein müssen sich jetzt alle, die dort gefeiert haben, sofort isolieren.

Mehr als 800 Menschen waren an Weihnachten oder am ersten Feiertag im Joy in Schleswig-Holstein – und werden deshalb Silvester in Quarantäne verbringen müssen. Auch Genesene und Geimpfte müssen sich sofort für 14 Tage isolieren, sagte ein Sprecher des Kreises Segeberg. Denn: Bei mindestens einem Feiernden wurde eine Corona-Infektion mit Verdacht auf die Omikron-Variante bestätigt. Da die Omikron-Variante als deutlich ansteckender gilt, werden jetzt alle Gäste der Partys als enge Kontaktpersonen gewertet.

Warum gab es keine Maskenpflicht?

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern dürfen Clubs und Diskotheken in Schleswig-Holstein noch mit 2G-Plus-Regeln geöffnet haben. Eine Maskenpflicht gibt es in den Clubs nicht und es darf auch ohne Abstand gefeiert werden. Nach Einschätzung der Kreisverwaltung sind die Einlasskontrollen, also die Überprüfungen der 2G-Plus-Regelung, korrekt und gewissenhaft durchgeführt worden.

Geschäftsführer: „Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit“

Auf der Website des Clubs steht: „Bis bald! Wir melden uns bei Euch, wenn wir wissen wie es weiter geht!“ Für den Geschäftsführer Joey Claussen ist die Situation ein Kraftakt. Er habe die 622 Besucher, die ihre Tickets online gekauft hatten, direkt per Mail kontaktiert. Außerdem bittet er diese, dabei zu helfen, auch die 200 weiteren Gäste zu finden und zu informieren, die ihre Tickets an der Abendkasse gekauft hatten.