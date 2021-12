Die Punkband Die Ärzte hat am Freitagabend die ARD-Tagesthemen eröffnet. Mit dem Auftritt wollten sie daran erinnern, dass man in der Corona-Krise die Kulturbranche nicht vergessen sollte.

„Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen“ – einer der bekanntesten Sätze in Deutschland klang am Freitagabend anders: „Hier ist das Ärzte Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen“ hieß es da auf einmal. Die Punkband „Die Ärzte“ hat tatsächlich die ARD-Tagesthemen eröffnet.

Spektakulärer Auftritt – ernster Hintergrund

Nach dem außergewöhnlichen Intro wurde später in der Sendung der ernste Hintergrund der Aktion klar. In einem Gespräch mit Moderator Ingo Zamperoni appellierten die Band-Mitglieder an die Politik, in der Corona-Krise die Kulturbranche nicht zu vergessen.

Die Musikszene würde ignoriert, sagte Ärzte-Sänger Farin Urlaub. Es falle zu wenig auf, dass Kultur nicht nur kommerziell erfolgreiche Bands brauche, sondern auch Clubbetreiber, Technik- und Aufbauhelfer sowie kleinere Bands ohne Plattenverträge.

Weniger bekannte Künstler leiden noch mehr

Schlagzeuger Bela B. betonte, viele hätten nun seit sieben Monaten keine Arbeit. Es gehe um 1,4 Millionen Menschen. Auch „Die Ärzte“ hatten ihre geplante Tour auf das nächste Jahr verschoben. Für kleinere, weniger bekannte Bands oder Clubbetreiber und die Techniker sei die Situation aber schlimmer, so Bela B.

Wir hoffen, die Politiker dazu zu bringen, diese Branche mit 1,4 Millionen Menschen auch zu sehen.

Positive Reaktionen auf Twitter

Für die außergewöhnliche Aktion in den Tagesthemen gab es bei Twitter viel Lob. Auch Moderator Ingo Zamperoni bedankte sich dort „für den Besuch im Studio und das griffige Intro!“ Sein Fazit lautete: „Jederzeit wieder“.

Zeitpunkt des Auftritts erntet Kritik

Häufig kritisiert wird im Netz hingegen das Datum des Auftritts. Am Freitag stellten Die Ärzte nämlich auch ihr neues Album vor. Die Vorwürfe reichten bis hin zu Schleichwerbung. Ein Facebook-Nutzer schrieb zum Beispiel, obwohl er die Band möge, finde er es „unglücklich“, dass sie gerade in dieser Sendung aufgetreten sei: „Man fühlt sich unwohl, wenn man bedenkt, dass am selben Tage der Ausstrahlung das neue Album der Ärzte erschienen ist. Solche unglücklichen Zufälle kann man vermeiden.“

Extra3: Endlich kamen „alternative Ärzte“ zu Wort

Viele haben den Auftritt aber vor allem mit Humor aufgenommen, so auch die Redaktion der Satire-Sendung Extra3: „Corona-Skeptiker mit ARD versöhnt: Endlich kamen in den Tagesthemen auch 'alternative' Ärzte zu Wort.“