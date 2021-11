Das Bundesgesundheitsministerium hat in der Debatte über Auffrischungsimpfungen betont, dass die Präparate von Biontech und Moderna beide „sicher, wirksam und gleich gut für Auffrischimpfungen geeignet“ seien. In einer Mitteilung des Ministeriums vom Samstag hieß es weiter, bis Ende des Jahres stünden 50 Millionen Dosen beider Corona-Impfstoffe für Erst-, Zweit- und insbesondere Auffrischimpfungen zur Verfügung. „Es ist genug Impfstoff für alle da“ .

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts kamen allein am Freitag 357.000 sogenannte Booster-Impfungen hinzu. Insgesamt wurden an dem Tag 475.000 Impfdosen gegen Corona gespritzt (Stand: Samstag, 9:08 Uhr.)

In dieser Woche wurden bisher bereits 1,7 Mio Bürgerinnen und Bürger "geboostert". Damit sind insgesamt 5,6 Mio Auffrischungsimpfungen in 🇩🇪 erfolgt. Das Tempo nimmt weiter zu, danke an alle, die mithelfen, es weiter zu steigern!

In Deutschland haben mittlerweile 5,6 Millionen Menschen eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Allein in dieser Woche seien bisher 1,7 Millionen Bürger „geboostert“ worden, teilte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag auf Twitter mit.

Man sei in eine so schwierige Lage gekommen, dass es in Teilen anderer Bundesländer wieder so hohe Fallzahlen und Hospitalisierungsraten geben werde, „dass wir dort auch lokal wieder schließen müssen“ .

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach rechnet auch in anderen Bundesländern mit ähnlichen Teil-Lockdowns wie in Bayern und Sachsen. Dazu werde es „auf jeden Fall“ kommen, weil die Infektionszahlen weiter anstiegen und die beschlossenen Maßnehmen nicht sofort wirkten, sagte Lauterbach im Deutschlandfunk.

Nach der Ankündigung einer generellen Corona-Impfpflicht in Österreich lehnen Politiker aus den Reihen der möglichen künftigen Ampel-Koalition einen solchen Schritt in Deutschland ab. „Die wird's nicht geben“ , sagte der geschäftsführende Außenminister Heiko Maas (SPD) dem TV-Sender Bild Live.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist den 13. Tag in Folge auf einen neuen Höchststand gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert aktuell mit 362,2 an – nach 340,7 gestern. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI knapp 63.924 neue Fälle binnen eines Tages. 248 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion.

Der weitere Verlauf des Winters hänge stark davon ab, was jetzt geschehe. Es gelte, flächendeckend in Deutschland Kontakte zu reduzieren und die Impfaktivitäten massiv zu steigern, so Wieler.

Demonstranten in Rotterdam haben an verschiedenen Stellen Feuer gelegt. Nach Medienberichten soll auch ein Polizeiwagen angezündet worden sein.

In den Niederlanden gilt wegen steigender Corona-Infektionszahlen seit dem vergangenen Wochenende wieder ein Teil-Lockdown. Bars, Restaurants und Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte müssen laut den aktuellen Regeln spätestens um 20 Uhr schließen, andere Geschäfte bereits um 18 Uhr. Die Bürger dürfen sich nur mit maximal vier weiteren Menschen in ihren Wohnungen treffen, Arbeitnehmer sollen möglichst im Homeoffice arbeiten.

Bei einer gewalttätigen Demonstration gegen schärfere Corona-Regeln in Rotterdam sind nach Schüssen der Polizei mindestens zwei Demonstranten verletzt worden. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben zunächst Warnschüsse abgegeben und bestätigte später auch gezielte Schüsse. Auch in den Reihen der Polizei habe es Verletzte gegeben. An dem Protest waren Hunderte Menschen beteiligt. Randalierer setzten Barrikaden in Brand und bewarfen Polizisten und Feuerwehrleute mit Gegenständen.

Das liegt an der unterschiedlichen Anzahl an Dosen, die die Fläschchen der beiden Impfstoffe enthalten. Bei Biontech sind es sechs bis sieben. Bei Moderna sind es bei Booster-Impfungen bis zu 20. Das sei für Hausärzte deutlich aufwendiger, sagte der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands Ulrich Weigeldt.

Das Bundesgesundheitsministerium will nach einem Bericht der Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland in den kommenden Wochen die Auslieferung des Biontech-Impfstoffs begrenzen. Grund sei der drohende Verfall des eingelagerten Moderna-Impfstoffs. Eine solcher Schritt könnte sich nach Ansicht der Hausärzte aber negativ auf das Impftempo auswirken.

Nach Bayern hat am Abend auch Sachsen deutlich schärfere Corona-Regeln angekündigt. Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Bars, Clubs und Diskotheken sowie Bibliotheken und auch Fitnesstudios müssen schließen. Weihnachtsmärkte wurden abgesagt. In Regionen mit besonders vielen Infektionen werde es nächtliche Ausgangssperren ab 22 Uhr für Ungeimpfte geben.

In Baden-Württemberg fordert der Landeselternbeirat, die Ergebnisse von Corona-Tests an Schulen zentral zu erfassen. Er reagiert damit auf Recherchen des SWR. Die hatten ergeben, dass weder Landesgesundheitsamt noch Kultusministerium wissen, wie viele Schüler bei Schultests positiv getestet wurden.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) haben die Kommunen ermahnt, ihre Corona-Kontrollen deutlich zu verschärfen. Das Land beobachte mit großer Sorge, dass vielerorts grundlegende Schutzmaßnahmen völlig unzureichend umgesetzt würden, schrieben die beiden am Freitag in einem Brief an Städte und Gemeinden, über den zuerst die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten berichteten.

Angesichts der sehr angespannten Corona-Lage in den Niederlanden sind Böller und Raketen wegen Verletzungsgefahr auch dieses Jahr zu Silvester verboten. Das beschloss die geschäftsführende Regierung in Den Haag am Freitag, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. Auch der Verkauf von Feuerwerkskörpern für den Privatgebrauch wurde verboten. Es gehe darum, die ohnehin überlasteten Kliniken, das Pflegepersonal und die Polizei zu schonen.

Das Friseurhandwerk schlägt vor, Kunden in den Salons zu impfen. Friseure erreichten alle sozialen Schichten, das sollte in der Corona-Impfkampagne genutzt werden, sagte die Präsidentin des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, Manuela Härtelt-Dören dem Portal T-Online. In vielen Betrieben könnten zum Beispiel mobile Impfteams tätig werden. Beim Haare schneiden könne man die Menschen gut über die Impfungen aufklären.

In Rheinland-Pfalz ist die sieben Tage Inzidenz der Corona-Neu- Infektionen erstmals über die Schwelle von 200 gesprungen – auf 218,5. Das sind 25 Punkte mehr als gestern, so das Landesuntersuchungsamt.

In der ARD sagte er: „Wenn wir also beispielsweise die 2G-Maßnahme systematisch kontrollieren, und auch 2G-plus, dann ist das ja mehr oder weniger ein Lockdown für die Ungeimpften, weil sie können sich dann im öffentlichen Leben nicht mehr aufhalten. Wir haben entsprechende Kontrollen auch an den Arbeitsplätzen und im öffentlichen Verkehr, das würde schon sehr stark wirken. Es kommt darauf an, wie gut es kontrolliert, wird.“

Die norditalienische Region Lombardei hat Deutschland die Aufnahme von Corona-Intensivpatienten angeboten. Das teilte Letizia Moratti, die Vizepräsidentin der Regionalregierung und Assessorin für Gesundheit, am Freitag mit. Die deutschen Kliniken seien in einer dramatischen Notlage, die Intensivstationen stünden kurz vor dem Kollaps, schrieb sie bei Facebook.

Sollten an dem betreffenden Wochenende allerdings sowohl in Hessen als auch im benachbarten Rheinland-Pfalz Hotelübernachtungen nur noch nach den 2G-Regeln – geimpft oder genesen – möglich sein, könne der Parteitag wohl nicht stattfinden, hieß es. Ein signifikanter Teil der Mitglieder der AfD lehnt – aus unterschiedlichen Gründen – eine Impfung gegen Covid-19 ab.

Ungeachtet der steigenden Zahl von Corona-Infizierten hält die AfD an ihrem für den 11. Dezember geplanten Bundesparteitag in Wiesbaden fest. Wie Teilnehmer einer Telefonkonferenz des Bundesvorstandes am Freitag übereinstimmend berichteten, wurde besprochen, die zweitägige Veranstaltung vorerst nicht abzusagen.

14:52 Uhr

Spahn zu Lockdowns: „Sind in einer Lage, wo man nichts ausschließen sollte“