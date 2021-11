Schnee und Sonnenschein an den Weihnachtsfeiertagen – die Leute zieht es raus. Die Folge: Stau auf der B500, der Schwarzwaldhochstraße, und überfüllte Parkplätze.

Am Samstagmittag waren die Parkplätze entlang der Schwarzwaldhochstraße (B500) komplett belegt. Auf der Straße selbst kilometerlange Staus. Über die SWR3-Verkehrsmeldungen bat die Polizei darum, nicht mit dem Auto zu kommen.

Auch die Webcams entlang der Schwarzwaldhochstraße zeigten überfüllte Parkplätze und Rodel-Hänge voller Menschen. Die Skilifte sind nicht in Betrieb.

Wie ist es mit dem Corona-Abstand?

Das Landratsamt Rastatt und die Stadt Baden-Baden hatten schon vor den Feiertagen darum gebeten, wegen der Corona-Pandemie weitgehend auf private Ausflüge in den Schwarzwald oder in andere Schneegebiete zu verzichten – oder sich zumindest auch draußen an die Abstandsregeln zu halten.

Auch am Erbeskopf im Hunsrück in Rheinland-Pfalz gab es Chaos auf den Straßen. Die Polizei musste die Zufahrten sperren, weil zu viele Menschen dorthin wollten. Schon vor der Sperrung der Zufahrten kam es zu Verkehrsbehinderungen durch Falschparker.

Polizei kündigt Kontrollen für Gebiete im Nordschwarzwald an

Für die kommenden Tage kündigte die Polizei Kontrollen im Nordschwarzwald an. Verstöße gegen die Corona-Regeln würden konsequent geahndet, teilte das Polizeipräsidium Pforzheim mit. Man appelliere deshalb, Ansammlungen an Ausflugszielen zu vermeiden.

Wegen des landesweiten Lockdowns sind Freizeit- und Sporteinrichtungen, zu den auch Bergbahnen und Skilifte zählen, bis mindestens 10. Januar geschlossen.