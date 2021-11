200.000 Dosen von zwei neuen Corona-Medikamenten sind schon bestellt – sie sollen schwere Krankheitsverläufe mildern, erklärt Gesundheitsminister Spahn. Nur: Die Medikamente sind in Deutschland noch gar nicht zugelassen.

Der Plan: Mit den Antikörper-Medikamenten sollen erkrankte Erwachsene behandelt werden, die ein Risiko für schwere Verläufe haben. Laut Bundesgesundheitsministerium handelt es sich um REGN-COV2 sowie das Mittel Bamlavinimab des US-Pharmakonzerns Eli Lilly. Ex-US-Präsident Donald Trump etwa wurde bei seiner Corona-Infektion mit einem dieser Medikamente behandelt.

„Die Gabe dieser Antikörper kann Risikopatienten in der Frühphase helfen, dass ein schwerer Verlauf verhindert wird“, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den 400 Millionen Euro teuren Einkauf erklärt.

Das Problem: Die Medikamente der US-Hersteller Eli Lilly und Regeneron sind in Europa noch nicht zugelassen, sie sollen aber schon bald hier eingesetzt werden.

Gesundheitsexperten warnen vor zu großen Erwartungen

FDP-Gesundheitsexperte und Infektiologe Professor Andrew Ullmann sagte dazu im SWR-Interview, er halte den Einsatz von Antikörper-Medikamenten zwar grundsätzlich für „einen Baustein zur Hilfe, um mit dieser Pandemie zurecht zu kommen.“

Allerdings nannte er den Kauf der Medikamente der US-Hersteller auch einen „PR-Trick des Gesundheitsministers“, da den Medikamenten-Wirkstoffen noch die Zulassung fehle.

Im Moment lägen nur Daten vor, die zwar etwas über die Viruslast, jedoch nichts über die Krankheitsverläufe aussagten. Der Infektiologe betonte, die Antikörper des Medikaments bewirkten eine „passive Immunität“, die jedoch nach wenigen Wochen verschwinde.

Virologin: Antikörper-Medikament nicht der Heilsbringer

Auch die Hamburger Virologin Marylyn Addo warnte in Bezug auf neue Antikörper-Therapien vor allzu großen Hoffnungen bei der Corona-Behandlung. Zwar seien die Daten aus den USA vielversprechend, sagte sie am Sonntagabend in den Tagesthemen. Aber: „In der Experten-Gemeinschaft geht keiner davon aus, dass das das Medikament ist, das in der Pandemie jetzt den Schalter umlegt, also dass es der Heilsbringer oder das heilsbringende Medikament ist.“

Addo ist Leiterin der Infektiologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), das die beiden vom Bund gekauften Antikörper-Medikamente laut NDR als eine der ersten Kliniken in Deutschland bei der Behandlung von Covid-19-Patienten einsetzen wird.

Was ist das für ein Medikament und wo wird es eingesetzt?

Die Medikamente funktionieren auf Antikörper-Basis, sie wirkten etwa wie eine passive Impfung, erklärte Bundesgesundheitsminister Spahn.

Monoklonale Antikörper werden im Labor hergestellt und sollen das Virus nach einer Infektion außer Gefecht setzen. Monoklonal bedeutet, dass die eingesetzten Antikörper alle gleich sind und das Virus an einem fest definierten Ziel angreifen.

Solche Antikörper-Medikamente müssen früh verabreicht werden, wenn Patienten erst milde Symptome zeigen. Bislang bekannte Studien zeigen, dass sie bei Patienten, die schon auf der Intensivstation liegen und vielleicht sogar beatmet werden müssen, nicht helfen.

In den kommenden Wochen sollen die Medikamente zunächst an spezialisierten Kliniken eingesetzt werden, wie etwa in Uni-Kliniken.

Warum ist die Bestellung dieses Medikaments bemerkenswert?

Die Bundesregierung geht hier einen anderen Weg, als sie ihn beim Corona-Impfstoff beschritten hat. Die Medikamente sind noch nicht zugelassen durch die Europäische Arzneimittelagentur – trotzdem sollen sie in den kommenden Wochen in Deutschland eingesetzt werden.

Dennoch: Das in Deutschland für eine Zulassung zuständige Paul-Ehrlich-Institut hat die Medikamente geprüft und stimmt laut Gesundheitsministerium einer Anwendung unter bestimmten Bedingungen grundsätzlich zu. Ob Patienten mit den neuen Medikamenten behandelt werden sollen, liege in der Hand der behandelnden Ärzte.