Mit seiner Skepsis gegenüber der Corona-Impfung hat Bayern-Spieler Joshua Kimmich erst vor Kurzem für Aufsehen gesorgt. Nun ist Kimmich positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Seit Wochen steht der FC-Bayern-Spieler Joshua Kimmich deutschlandweit im Mittelpunkt von öffentlichen Debatten, nachdem er Ende Oktober nach dem 4:0 der Münchner gegen Hoffenheim eingeräumt hatte, nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein. Er habe „ persönlich noch ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht “, hatte Kimmich sein Zögern begründet. Nun ist Kimmich selbst positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der Klub bestätigt. Zuvor hatte die Bildzeitung über die angebliche Infektion Kimmichs berichtet.

Der bislang ungeimpfte 26-Jährige befand sich zuletzt in Quarantäne, nachdem er Kontakt zu einer positiv getesteten Person gehabt hatte. Nach dem positiven Test von Niklas Süle musste er – wie weitere Teamkollegen – von der Nationalmannschaft abreisen und in Quarantäne. Eine zweite Quarantäne folgte im Anschluss.

Kimmich befinde sich in häuslicher Isolation, teilte der FC Bayern auf seiner Homepage mit. Ob Kimmich Symptome hat, ist nicht bekannt. Allerdings schreibt der Klub auf seiner Seite, dass es dem Mittelfeldspieler gut gehe.

Joshua Kimmich befindet sich in häuslicher Isolation, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Dem Mittelfeldspieler des FC Bayern geht es gut.

Kimmich habe wohl kurz vor der Impfung gestanden

Kurz vor der Meldung zum positiven Test-Ergebnis von Kimmich hatte sich noch angedeutet, dass dieser unmittelbar vor einer Immunisierung stand. „ Ich denke, dass es bei Jo in die Richtung geht, dass er sich impfen lässt “, sagte Bundestrainer Hansi Flick am Mittwochnachmittag: „ Es ist in Zukunft auch nicht mehr anders möglich, denke ich .“

Er habe mit Kimmich gesprochen, berichtete der Bundestrainer in einer Videoschalte aus London: " Es war ein sehr gutes Gespräch, eine Tendenz habe ich gesehen. Ihn beschäftigt das sehr. " Auch sei es falsch, Kimmich an den Pranger zu stellen, so Flick. Das würde davon ablenken, dass in Deutschland vieles besser laufen müsste, so der Bundestrainer.

Medien: FC Bayern streicht ungeimpften Spielern teilweise das Gehalt

Klassiker gegen Dortmund wohl ohne Kimmich

Kimmich muss ab dem Zeitpunkt eines positiven Tests 14 Tage in häuslicher Isolation bleiben, kann sich aber mit einem negativen PCR-Test freitesten. Aller Wahrscheinlichkeit wird er das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am 4. Dezember verpassen. Der offensichtlich ebenfalls ungeimpfte Stürmer Choupo-Moting, als Kontaktperson ebenfalls in Quarantäne, bleibt vorerst in Isolation.

Vierte Corona-Welle trifft FC Bayern schwer

Die vierte Corona-Welle trifft das Personal des FC Bayern mit voller Wucht. Neben Infektionen bei geimpften und ungeimpften Profis und Verantwortlichen wie Süle oder Trainer Julian Nagelsmann kamen die Quarantänekonsequenzen der Ungeimpften hinzu. Entsprechend spielten die Münchner am Dienstag bei Dynamo Kiew mit einem Rumpfkader.