Mundspülungen könnten Auswirkungen auf Corona-Viren haben. Was wurde getestet und wie könnten Mundspülungen im Alltag das Infektionsrisiko minimieren?

Abstand, Hygiene, Alltagsmaske: Mit der AHA-Regel soll das Corona-Übertragungsrisiko minimiert werden. Eine Studie der Ruhr-Universität Bochum in Zusammenarbeit mit Virologinnen und Virologen aus Jena, Ulm, Duisburg-Essen, Nürnberg und Bremen zeigt nun, dass der Einsatz von Mundspülungen das Übertragungsrisiko siginifikant senken könnte. Es geht dabei aber nicht um Heilung oder Selbstschutz. Wissenschaftlerin Toni Luise Meister aus der Abteilung für Molekulare und Medizinische Virologie erklärt, was das Forschungsteam herausgefunden hat.

Acht Mundspülungen im Test gegen Corona

Wir haben in der Studie die antivirale Aktivität verschiedener kommerziell erhältlicher Mundspüllösungen gegen SARS-CoV-2 getestet. Alle acht untersuchten Mundspülungen konnten dabei die Viruslast reduzieren. Drei von ihnen schaffen es sogar, die Viruslast bis auf die Nachweisgrenze zu senken. Das bedeutet: Diese haben einen starken antiviralen Effekt gezeigt. Toni Luise Meister, Abteilung für Molekulare und Medizinische Virologie der Universität Bochum

Mundspülungen könnten im Alltag helfen

Es wird angenommen, dass der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2 durch den direkten Kontakt mit Atemaerosolen oder Tröpfchen geschieht und zunächst die oberen Atemwege infizierter Personen besiedelt. Daher geht das Forschungsteam davon aus, dass hohe Viruslasten in der Mundhöhle ein gesteigertes Risiko für Neuinfektionen und die Verbreitung des Virus darstellen.

In der Pressemitteilung schreiben die Forschenden, dass diese Mundspülungen in Zeiten der Pandemie zum Beispiel beim Zahnarztbesuch hilfreich sein könnten. Wie sieht es im Alltag aus: Bringt es etwas, eine Mundspülung zu verwenden, bevor man einen Menschen der Risikogruppe besucht?

„Grundsätzlich kann gute Mundhygiene nie schaden. Allerdings müssen wir betonen, dass wir unsere Experimente in Zellkulturen durchgeführt haben und nicht direkt den Einfluss von Mundspüllösungen auf die Viruslast im Mund- und Rachenraum von Patienten. Daher können wir zum jetzigen Zeitraum nicht einschätzen inwieweit unsere Ergebnisse auf eine infizierte Person übertragbar sind und falls ein Effekt besteht wie lange dieser andauern würde.“ Toni Meister

Um bei einem Zahnarztbesuch das Personal zu schützen, wäre die Verwendung einer solchen Mundspülung jedoch denkbar. Sie könnten helfen, kurzzeitig die Viruslast und damit eventuell das Risiko einer Übertragung zu senken. So könnte sich auch die Reproduktionszahl der Coronaviren verkleinern.

Welche Inhaltsstoffe töten Corona-Viren?

An welchen Inhaltsstoffen die Reduzierung der Viruslast liegt, kann noch nicht genauer definiert werden. „Dieser Frage werden wir in weiteren Studien nachgehen. Bisher haben wir nur die Endprodukte und nicht die einzelnen Wirkstoffe getestet.“, erklärt Meister. In den Ergebnissen der Untersuchung, die im Journal of Infectious Diseases der Oxford University Press vorgestellt wurden, schreibt das Forscherteam:

„Zusammenfassend liefern wir Hinweise darauf, dass SARS-CoV-2 durch im Handel erhältliche Mundspülungen innerhalb kurzer Expositionszeiten von 30 Sekunden effizient inaktiviert werden kann.“

Mundspülung ersetzt keine Therapie

Das Forschungsteam betont, dass sich Mundspülungen nicht dafür eignen, eine Infektion mit dem Corona-Virus zu behandeln oder sich dagegen zu schützen. Eine Mundspülung könnte die Viruslast kurzfristig dort senken, „wo das größte Ansteckungspotenzial herkommt, nämlich im Mund-Rachen-Raum.“ Sie hemmt jedoch nicht die Produktion der Viren in den Zellen.

Die Ergebnisse der Studie basieren auf Zellkulturexperimenten

Einfach erklärt bedeutet das: Man versucht Bedingungen herzustellen, die dem menschlichen Lebensraum entsprechen. „Speziell in unserem Fall galt es beispielsweise, ein ähnliches Milieu in unserem Reagenzgefäß zu erzeugen, wie man es im Mund-Rachenraum vorfinden würde. Dafür haben wir eine Art Kunstspeichel hergestellt“, so Meister. Dieser künstlich hergestellte Speichel wurde mit der Mundspülung und dem Virus gemischt und für 30 Sekunden geschüttelt, um ein Gurgeln zu simulieren.

Anschließend wurde die Viruskonzentration in dem Kunstspeichel gemessen. Alle getesteten Mundspülungen reduzierten die ursprüngliche Viruskonzentration. Bei drei der acht Mundspülunge war nach den 30 Sekunden sogar kein Virus mehr nachweisbar. Ob dieser Effekt auch in der Praxis eintritt, muss aber noch in weiteren Studien untersucht werden.

Untersuchung der Wirkstoffe in Planung

Weitere Studien des Forscherteams um Toni Meister sind bereits in Planung. Die Möglichkeiten einer klinischen Studie zur Wirksamkeit von Mundspülungen mit Patienten werde gerade geprüft.

„Wir werden zunächst noch die einzelnen Wirkstoffklassen untersuchen. Langfristig erhoffen wir uns auch die Ergebnisse mit Patienten validieren zu können.“

Hiefür steht das Wissenschafts-Team auch mit Forschenden aus San Francisco in Kontakt.