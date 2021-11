Der Corona-Impfstoffentwickler Biontech wird zu einer sprudelnden Geldquelle für die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz. Ende kommenden Jahres will sie schuldenfrei sein.

Biontech geht's gut! Gerade hat der Mainzer Impfstoffhersteller seine Zahlen vorgelegt. Der Nettogewinn: 3,2 Milliarden Euro – und das allein im dritten Quartal. Für die gesamten ersten neun Monate des Jahres sind es jetzt schon 7,1 Milliarden Euro Nettogewinn. Schon im Mai hatte Biontech angekündigt, gewaltig zu expandieren.

Davon profitiert auch die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz, Sitz des Unternehmens. Denn anders als andere Steuern, wird die Gewerbesteuer eines Unternehmens da abgeführt, wo das Unternehmen angesiedelt ist. So kann das einst verschlafene badische Walldorf – Sitz der mächtigen SAP – ein fröhliches Liedchen davon singen, was man seinen Bürgern Gutes tun kann, wenn man nur ein richtig starkes Unternehmen am Ort hat.

Danke Biontech: Mainz mit Überschuss von 1,1 Milliarden Euro

Wird Mainz jetzt auch bald reich? Fakt ist: Der Überschuss im Mainzer Haushalt beträgt in diesem Jahr voraussichtlich fast 1,1 Milliarden Euro. Das haben Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) und Finanzdezernent Günter Beck (Bündnis 90/Die Grünen) am Morgen auf einer Pressekonferenz mitgeteilt.

Der überwiegende Teil der Einnahmen sind vermutlich Gewerbesteuerzahlungen von Biontech. Schätzungen gehen von rund einer Milliarde Euro aus. Zum Vergleich: 2016, also vor fünf Jahren, hatte noch das gesamte Mainzer Gewerbesteueraufkommen bei knapp 113 Millionen Euro gelegen. Die Kennziffer hat sich also nahezu verzehnfacht. Beck nennt es gar „das Wunder von Mainz“ .

Biontech-Bonus: Ende 2022 will Mainz komplett schuldenfrei sein

Für kommendes Jahr rechnen Ebling und Beck mit noch einmal knapp 500 Millionen Euro Überschuss. Das Beste daran: Danach werde Mainz schuldenfrei sein, erwarten die beiden. Die Schulden der Landeshauptstadt lägen derzeit bei 1,3 Milliarden Euro. Mit anderen Worten: Wenn alles bezahlt ist, bleiben sogar noch 300 Millionen übrig.

Mainz will jetzt in die Zukunft investieren: Die Stadt soll in den nächsten zehn Jahren zum Zentrum für Biotechnologie werden. Forschende in diesem Bereich sollen sich in Mainz ansiedeln und in einem Netzwerk gemeinsam arbeiten, so die Vorstellung der Stadtspitze.