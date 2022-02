Vertreter von Bund und Ländern haben über die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie gesprochen. Die Ministerpräsidenten, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung nahmen daran teil.

Hier gibt's den Livestream zur Pressekonferenz nach dem Treffen:

Viele Corona-Regeln könnten bis 20. März wegfallen

In einem Vorschlagspapier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, die meisten Corona-Regeln könnten bis zum 20. März wegfallen. Demnach wollen Bund und Länder zunächst private Zusammenkünfte mit mehr Teilnehmern ermöglichen, sofern diese geimpft oder genesen sind.

In einem zweiten Schritt wird demnach ab dem 4. März der Zugang zur Gastronomie auch für Ungeimpfte möglich, die einen tagesaktuellen Test vorweisen können.

„ Tiefgreifendere Schutzmaßnahmen “ wie verpflichtende Homeoffice-Regelungen sollen schließlich am 20. März fallen. Die Maskenpflicht bleibt aber bestehen. Baden-Württemberg will einem dpa-Bericht zufolge bereits im Februar zur 3G-Regel zurückkehren.

Lauterbach dämpft Erwartungen

Vor der Videokonferenz hatte auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betont, jetzt sei die Zeit, mit Augenmaß zu lockern. Komplett könnten die Corona-Auflagen jedoch nicht zurückgefahren werden, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Auch aus den Ländern kommen Rufe nach einer weiteren Rechtsgrundlage für Maßnahmen, falls sich die Lage wieder verschlechtern sollte.

Scholz hatte Öffnungsschritte angekündigt

Bereits am vergangen Freitag sagte Bundeskanzler Scholz: „ Die wissenschaftlichen Prognosen zeigen uns, dass der Höhepunkt in Sicht ist. Das erlaubt uns, beim Bund-Länder-Treffen nächste Woche einen ersten Öffnungsschritt und dann weitere für das Frühjahr in den Blick zu nehmen. “

Die Entwicklung der Pandemie erlaubt uns, erste Öffnungsschritte in den Blick zu nehmen. Wir müssen aber wachsam bleiben und diejenigen schützen, die besonders gefährdet sind. Wir wollen unsere Erfolge nicht aufs Spiel setzen -Kanzler @OlafScholz beim Antrittsbesuch im @Bundesrat https://t.co/0LQLauu774

Scholz betonte, er wolle weiter auf den Rat der Wissenschaftler hören, um bisherige Erfolge in der Pandemie nicht zu gefährden.

Bund-Länder-Treffen: Dreyer erwartet Ende von 2G im Handel

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erwartet, dass es beim Bund-Länder-Treffen einen einheitlichen Beschluss zur Aufhebung der 2G-Regel im Handel geben wird. Es sei wichtig, „ dass das in allen Bundesländern dann auch gleichermaßen gehandelt wird “, sagte Dreyer dem Sender Welt. In einem nächsten Schritt, „ der sehr schnell folgen kann “, könne dann auch 2G+ in der Gastronomie wegfallen. „ Ich glaube auch, dass wir die Kontaktbeschränkungen für die Geimpften fallen lassen können “, so Dreyer.

Es sei aber vernünftig, einige „ Basiselemente “ zum Schutz gegen das Coronavirus „ wie Maske, Abstand oder Ähnliches “ auch noch nach dem 19. März zu Verfügung zu haben, sagte die Ministerpräsidentin. Die jetzigen Corona-Schutzmaßnahmen würden nach der derzeitigen Gesetzeslage am 19. März auslaufen.

BW: Beratung über Lockerungen noch vor dem Bund-Länder-Treffen

Das baden-württembergische Sozialministerium hat am Montag – und damit schon vor der MPK – mit Virologen und Klinik-Experten beraten, ob Corona-Lockerungen verantwortbar sind. Aus Sicht der Teilnehmer kann das Land seine Corona-Schutzmaßnahmen vorsichtig lockern. Die Kapazitäten in den Krankenhäusern würden als ausreichend eingeschätzt, weil es mit der Omikron-Virusvariante weniger schwere Krankheitsfälle gebe, erklärten mehrere Klinik-Chefärzte. Auch die Grenzwerte, die für die Alarmstufen ausschlaggebend sind, könnten angehoben werden.

Möglicherweise könnten die Ergebnisse der Anhörung auch eine Rolle beim Bund-Länder-Treffen am Mittwoch spielen.

Das sagen die Bundespolitiker von Grünen und FDP vor der MPK

Auch Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann sprach sich für eine Verlängerung der grundlegenden Corona-Maßnahmen wie das Tragen von Masken über den 19. März hinaus aus. Lockerungsschritte müssten dadurch unterstützt werden.

FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr sagte dem ZDF-Morgenmagazin, zuerst könne die 2G-Pflicht im Einzelhandel entfallen, später dann die Kontaktnachverfolgung und Kontaktbeschränkungen für private Treffen Geimpfter. Man solle bereits jetzt Schritt für Schritt öffnen und nicht zu einem Stichtag alles auf einmal aufheben, so Dürr.

Ärzte warnen vor zu schnellen Corona-Lockerungen

Intensivmediziner warnten vor einem Rückschlag durch vorzeitige Lockerungen. „ In Deutschland können wir es schaffen, durch die Omikron-Welle zu kommen, ohne das Gesundheitssystem zu überlasten “, sagte Christian Karagiannidis den Funke-Zeitungen. Man solle aber mit Lockerungen warten, bis die Zahlen wieder stabil nach unten gingen. Zudem steige momentan der Anteil der Ungeimpften und der über 60-Jährigen auf den Intensivstationen deutlich, so der Mediziner. Karagiannidis ist Mitglied im Corona-Expertenrat, der die Bundesregierung berät.