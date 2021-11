Mitten in der vierten Corona-Welle hat das Bundesverfassungsgericht über die drastischen Maßnahmen aus der dritten Welle entschieden. Ergebnis: Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen waren damals zulässig.

Damit wurden Beschwerden gegen die Bundesnotbremse zurückgewiesen – die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren demnach ein zulässiger Eingriff in die Grundrechte. Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen hätten „in der Gesamtheit dem Lebens- und Gesundheitsschutz“ sowie der Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems gedient, erklärten die Karlsruher Richter am Dienstag.

Bundesnotbremse war verfassungsgemäß

Der Bund durfte also in der dritten Pandemie-Welle im Frühjahr über die sogenannte Corona-Notbremse Wechselunterricht und Schulschließungen anordnen. Das Bundesverfassungsgericht wies Klagen von Schülern und Eltern dagegen ab, erkennt aber erstmals „ein Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf schulische Bildung an“ , wie das Gericht in Karlsruhe am Dienstag mitteilte.

#BVerfG Schulschließungen waren nach der im April 2021 bestehenden Erkenntnis- und Sachlage zulässig https://t.co/vCMCzGXjYf

Die Richter räumen ein, dass die Maßnahmen in erheblicher Weise in verschiedene Grundrechte eingriffen. Das Bundesverfassungsgericht habe die Maßnahmen geprüft.

Danach waren die hier zu beurteilenden Kontakt- und selbst die Ausgangsbeschränkungen in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie mit dem Grundgesetz vereinbar.

Die Einführung der Notbremse hatte eine Klagewelle beim Bundesverfassungsgericht ausgelöst. Bis zur zweiten Augusthälfte waren beim Verfassungsgericht mehr als 300 Verfassungsbeschwerden und Eilanträge eingegangen. Um die Verfahren schneller abschließen zu können, hatte der Senat auf eine Verhandlung verzichtet. Von Experten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen wurden aber Stellungnahmen erbeten, etwa von Virologen, Intensivmedizinern und Kinderärzten.

SWR3-Rechtsexperte Klaus Hempel erklärt die Details der Entscheidung:

Highlights anhören 30.11.2021 Verfassungsgericht billigt Bundesnotbremse Dauer 1:03 min

Entscheidungen dürften Leitcharakter haben

Die Bundesnotbremse war zwar Ende Juni ausgelaufen, die Karlsruher Entscheidungen dürften aber Leitcharakter haben. Gerichtspräsident Stephan Harbarth sagte kürzlich im ZDF, es gehe zwar um „ein bestimmtes Gesetz zu einem bestimmten Zeitpunkt.“ Aus den ausführlichen Begründungen ergäben sich aber üblicherweise „Hinweise für Folgefragen, die sich stellen werden, etwa für kommende Pandemien oder für Maßnahmen in der gegenwärtigen Pandemie für die kommenden Monate.“

Mit der Notbremse wollte der Bund sicherstellen, dass überall dieselben Maßnahmen greifen, sobald sich die Corona-Lage in einer Region zuspitzt. Sie musste seit dem 24. April automatisch gezogen werden, wenn die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 100 überschritt. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner es binnen einer Woche gab.

Altmeier: Bundesverfassungsgericht macht Handeln möglich

Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit von Corona-Maßnahmen begrüßt. Die Beschlüsse seien „staatspolitisch klug“ und „rechtlich überzeugend“ , erklärte Altmaier am Dienstag auf Twitter. Sie gäben alter und neuer Regierung die „Chance zur Gemeinsamkeit“.

Die Entscheidung des BVerfG ist staatspolitisch klug & rechtlich überzeugend: Sie gibt alter & neuer Regierung, Mehrheit & Minderheit die Chance zur Gemeinsamkeit: Wir durften im Frühjahr handeln & wir dürfen/müssen es auch jetzt. Der Ball liegt bei Parlament & Regierung.

Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP hatten beschlossen, die epidemische Lage von nationaler Tragweite Ende November auslaufen zu lassen. Damit sind Ausgangsbeschränkungen sowie die generelle Schließung von Geschäften, Schulen oder Kitas derzeit nicht möglich. Angesichts der hohen Infektionszahlen und der Verbreitung der neuen Omikron-Variante waren die Rufe nach einer Verschärfung der Maßnahmen aber nochmals lauter geworden. Bund und Länder beraten ab dem Mittag in einer Telefonkonferenz über die Situation.

Was bedeutet das für die Schalte von Merkel mit den Ministerpräsidenten?

Der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat die Erwartungen an die Bund-Länder-Beratungen zu Corona trotzdem gebremst. „Beschlüsse sind für heute nicht geplant. Das war die Vorbedingung für das Treffen“, sagt der CDU-Politiker den Sendern RTL und ntv.

Aber ich fordere seit Tagen eine formelle Ministerpräsidentenkonferenz und dass wir eine Notbremse vereinbaren.

Dieser Arzt der Charité Berlin ist erleichtert über die Entscheidung:

Gut so, das war notwendig.Wenn man den Ausnahmezustand des Gesundheitssystem für normal erklärt hätte, wäre ich vom Glauben abgefallen. AZ besteht weiter,mancherorts sind wir schon jetzt überfordert.Karneval hin,Konjunktur her. #Bundesnotbremse #intensiv #Bundesverfassungsgericht https://t.co/mnQZS9zbVp

