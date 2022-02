„Nicht mehr vertretbar“: Die 3G-Regel im Einzelhandel in Baden-Württemberg wird aufgehoben.

Das kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittag nach der Kabinettssitzung an. Künftig soll im Einzelhandel lediglich noch eine FFP2-Maskenpflicht gelten. Die entsprechende Corona-Verordnung soll noch diese Woche in Kraft treten.

Dreyer: Union bei Impfpflicht „verantwortungslos“

Kretschmann: Meiste Kontakte ohnehin in Läden ohne 3G

Kretschmann sagte zur Begründung, dass ohnehin zahlreiche Kontakte in Geschäften des täglichen Bedarfs wie Supermärkten stattfänden, in denen es keine 3G-Beschränkungen gebe. Daher sei die Vorgabe für den restlichen Einzelhandel aus pandemischer Sicht nicht mehr vertretbar.

Zudem gehe es darum, wieder für mehr Einheitlichkeit zu sorgen, nachdem in einigen anderen Bundesländern die 3G-Regel im Einzelhandel schon nicht mehr gilt.

Kretschmann: Auch keine 3G-Regel bei Gottesdiensten

Kretschmann kündigte außerdem an, dass auch die geplante 3G-Vorschrift für religiöse Versammlungen in Baden-Württemberg nicht wie geplant umgesetzt wird. Bislang war vorgesehen, dass ab der kommenden Woche bei Zusammenkünften etwa in Kirchen, Moscheen und Synagogen die 3G-Regel gilt. Dazu wird es nun doch nicht kommen.