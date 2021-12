Muss man in baden-württembergischen Innenräumen jetzt eine FFP2-Maske tragen oder nicht? Eine Passage in der neuen Corona-Verordnung stiftet Verwirrung.

Seit 27. Dezember gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung. Neben neuen Regeln für private Treffen und eine Sperrstunde der Gastronomie beinhaltet sie auch einen Paragraphen zur Maskenpflicht – und der ist leider etwas schwammig formuliert.

Für alle, die sich nicht mit Paragraphen und Verwaltungsdeutsch herumschlagen wollen, fasst die Landesregierung auf ihrer Website regelmäßig zusammen, was nun zu beachten ist. Zur Masken-Regelung steht dort:

FFP2-Maskenregelung: Alle Personen ab 18 Jahren sollen in Innenräumen, in denen eine Maskenpflicht besteht, eine FFP2 oder vergleichbare Maske tragen – beispielsweise KN95-/N95-/KF94-/KF95-Masken.

Aber „sollen“ ist ja eigentlich nicht „müssen“. Was genau ist damit denn nun gemeint?

FFP2-Maskenpflicht? Erklärung vom Sozialministerium

Baden-Württemberg möchte, dass die Menschen in Innenräumen FFP2-Masken tragen. Diese Masken-Art habe laut Experten „ eine hervorragende Schutzwirkung, um die Infektionsausbreitung zu reduzieren “, sagt Uwe Lahl, Amtschef im Sozialministerium Baden-Württemberg.

Aber: Man könne nicht erwarten, dass die Leute von heute auf morgen eine FFP2-Maskenpflicht umsetzen können. Diese Masken müsse man sich erst einmal kaufen. Auch falls medizinische Gründe gegen das Tragen einer solchen Maske sprächen, müssten sich die Betroffenen erst ein Attest ausstellen lassen.

Deshalb gebe es eine Übergangszeit, so Lahl im SWR3-Interview, in der hier und da noch ein Auge zugedrückt werde. „ Mit der nächsten Verordnung wird aus dem ‚soll‘ mit Sicherheit ein ‚muss‘ werden. “ Es ist also ratsam, sich jetzt, falls noch nicht geschehen, FFP2-Masken zu besorgen.

Wann die neue Corona-Verordnung mit dem verpflichtenden Tragen von FFP2-Masken verabschiedet wird, ist aber noch nicht klar.

Das Interview mit Uwe Lahl, Amtschef im Sozialministerium Baden-Württemberg, kannst du dir hier anhören: