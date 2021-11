25.000 bis 30.000 Helfer sollen nach den Sommerferien helfen, dass Schülerinnen und Schülern ihre Lernrückstände aufarbeiten können. Demnächst soll es dafür ein Onlineportal geben.

Nachdem die Schulen wegen Corona monatelang zu waren, haben viele Schülerinnen und Schüler Nachholbedarf. Baden-Württemberg reagiert darauf und will mit einem neuen Bewerbungsportal Helferinnen und Helfer für die Schulen finden. Dabei geht es um insgesamt 25.000 bis 30.000 Personen.

So geht Homeschooling

Diese Leute werden mit dem Online-Portal in BW gesucht

Kultusstaatssekretärin Sandra Boser (Grüne) sagte, dass das Bewerberportal in Kürze für interessierte Helfer freigeschaltet wird. Angesprochen seien Lehrkräfte und Lehramtsstudierende, aber auch Studierende anderer Fachrichtungen und Pädagogen, etwa aus Nachhilfe-Instituten.

Nach Schätzungen des Kultusministeriums braucht mehr als ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler Unterstützung. Wegen der Corona-Krise ist viel regulärer Unterricht ausgefallen. Aktuell läuft bereits das Modellprojekt „Bridge the Gap“ des Landes. Damit sollen bis zu den Sommerferien rund 550 Lehramtsstudierende Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf unterstützen.

Hilfe für Schüler: In Rheinland-Pfalz gibt es ein Sommerschul-Angebot

Auch in Rheinland-Pfalz ist viel Unterricht wegen Corona ausgefallen. Dort will man dem mit der „Sommerschule“ gegensteuern. Das Informationsportal des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums führt in einer Liste bislang gut 200 Angebote zur Sommerschule im ganzen Land auf. Wie viele Schüler und Schülerinnen teilnehmen werden, steht noch nicht fest. Die Anmeldungen laufen über die Kommunen und die haben unterschiedliche Fristen gesetzt.