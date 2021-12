Baden-Württemberg verschärft wenige Tage vor Weihnachten die Corona- Regeln. Ab Montag (20.12.) gibt es erstmals auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene.

Gerade hat Baden-Württemberg seine Quarantäne-Regeln verschärft. Jetzt werden die Kontaktbeschränkungen verschärft. Der Grund: Zwar sinken die Corona-Fallzahlen gerade. Doch das ist kein Grund zur Entwarnung. Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) ist überzeugt, dass die Zahlen von Mitte Januar an wieder steigen werden. Die Lage sei trügerisch.

Das sind die neuen Regeln im Einzelnen:

Ab kommenden Montag gibt es auch für Geimpfte und Genesene strengere Regeln: Sie dürfen sich dann nur noch mit maximal 50 anderen geimpften oder genesenen Menschen in Innenräumen treffen – oder mit 200 Personen im Freien

Ab dem 20. sind Zusammenkünfte von oder mit ungeimpften Personen nur unter den Angehörigen eines Haushalts plus einer weiteren Person zulässig. Minderjährige zählen nicht dazu, Paare gelten als ein Haushalt.

Sobald also ein ungeimpfter Angehöriger zum Beispiel bei einer Weihnachtsfeier im Familienkreis teilnehmen will, gilt ab kommenden Montag die Regel: ein Haushalt plus eine Person. Dann können nicht mehrere Haushalte bei der Weihnachtsfeier dabei sein.

Behördengänge für Ungeimpfte nur noch mit Testnachweis – aber nicht nur da

Ab 1. Januar brauchen Menschen, die nicht geimpft sind, beim Gang zum Amt einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest, um bei der Behörde vorsprechen zu können.

Menschen ohne Impfung, die Physio- und Ergotherapie, Geburtshilfe, Logopädie oder Podologie brauchen, müssen gleichfalls einen negativen Test nachweisen.

An Silvester können Kommunen auf öffentlichen Plätzen ein Ansammlungs- und Verweilverbot für Gruppen von mehr als zehn Menschen verhängen. So sollen größere Treffen von Menschen für Silvesterfeiern im öffentlichen Raum verhindert werden.

Messen sind von Montag an verboten. Lucha sagte dem SWR, große Messen mit starkem Besucherandrang wie die Touristikmesse Caravan Motor Touristik CMT in Stuttgart könnten nicht so organisiert werden, dass Abstandsregeln einzuhalten seien.

Lucha: „... und dann kommt der Omikron-Effekt“

Flankierend zu den Maßnahmen, teilte Lucha mit, er sehe keine Entspannung bei der Pandemie. Die baden-württembergischen Krankenhäuser könnten nach seiner Ansicht durch die neue Omikron-Variante erheblich belastet werden.