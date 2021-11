Miete gespart? Ein Mann lebte drei Monate lang unerkannt in Chicagos internationalem Flughafen – aus Sorge vor der Corona-Pandemie. Jetzt wurde er in einem abgesicherten Bereich entdeckt.

Am Samstag wurde am Flughafen in Chicago ein Mann, Aditya Singh, festgenommen, nachdem das Airline-Personal nach seinem Ausweis gefragt hat. Singh hat daraufhin auf seine Dienstmarke gezeigt, die ihn als Mitarbeiter ausweisen sollte. Allerdings wurde diese Marke im Oktober als vermisst gemeldet.

Zu besorgt, um nach Hause zu fliegen

Die Polizei teilte mit, Singh kam am 19. Oktober mit einem Flug von Los Angeles nach Chicago zum O'Hare International Airport.

Der Mann hat die Dienstmarke offenbar im Flughafen gefunden und war „wegen der Pandemie zu besorgt, um nach Hause zu fliegen“, sagte die Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft Kathleen Hagerty im Chicago Tribune.

Singh ernährte sich wohl davon, was ihm andere Passagiere gegeben haben, so Hagerty.

Richterin war überrascht

Richterin Susana Ortiz zeigte sich nach der Erklärung des Falls durch die Anklage überrascht:

Wenn ich das richtig verstanden habe, sagen Sie mir, dass sich eine nicht-erlaubte, nicht-angestellte Person mutmaßlich innerhalb eines abgesicherten Bereichs des O'Hare Airport Terminal vom 19. Oktober 2020 bis 16. Januar 2021 aufhielt – und die Person wurde nicht eher entdeckt? Ich will Sie nur richtig verstehen.

Singh lebt normalerweise in einem Vorort von Los Angeles und ist bisher nicht auffällig geworden, sagte seine Verteidigerin Courtney Smallwood. Es ist noch nicht klar, weshalb er nach Chicago flog.

Er wurde wegen illegalen Aufenthalts in einem abgesicherten Bereich eines Flughafens und Diebstahls angeklagt. Er darf den Flughafen vorerst nicht mehr betreten, für den Fall, dass Singh eine Kaution von 1.000 US-Dollar zahlt.