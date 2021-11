Über die Corona-Regeln wird viel diskutiert. In einer ZDF-Sendung hat BW-Ministerpräsident Kretschmann sich jetzt über Kritik an der angeblichen Uneinigkeit der Regierungschefs in der Corona-Krise aufgeregt.

In der Sendung Markus Lanz zeigt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstagabend kein Verständnis für die Kritik, dass einzelne Bundesländer gemeinsam vereinbarte Corona-Regeln im Detail immer wieder anders auslegen. In den meisten und wichtigsten Fragen seien die Ministerpräsidentenkonferenz und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stets zusammengeblieben, sagte Kretschmann.

Alle aktuellen Corona-Entwicklungen gibt es in unserem News-Ticker!

„Ich weiß nicht, warum man das so aufbauscht“

Dann wurde Kretschmann emotional: „ Es waren immer ganz kleine Abweichungen – ich weiß nicht, warum man das so aufbauscht. “ Man müsse nicht bei jeder „ kleinen Abweichung “ so tun, „ als seien da Schurken am Werk, das ist nicht der Fall “, so der Grünen-Politiker.

Kretschmann verteidigte auch die zu diesem Zeitpunkt in Baden-Württemberg geplante Öffnung von Kitas und Grundschulen. „ Es geht nur um Grundschulen, alle anderen bleiben geschlossen “, sagte er. Bei den weiterführenden Schulen seien sich alle Länder einig. „ Wir sollten nicht ewig so tun, als seien Grundschulen und Kindergärten das Problem dieser Pandemie “, verteidigte er sein Konzept.

„Bei den Kleinsten, da wiege ich mit der Goldwaage“

Kretschmann sagte, zwar könne in der Pandemie nicht jede Interessensgruppe eine Extrawurst verlangen. „ Aber bei den Kindern, bei den Kleinsten, da wiege ich mit der Goldwaage. “ Das hätten die Kinder verdient, und die pandemische Lage gebe das her. „ Bei den Kleinen wiegt man mit der Goldwaage, bei den anderen mit der Viehwaage. “

Ursprünglich wollte Baden-Württemberg Grundschulen und Kitas am 1. Februar wieder schrittweise öffnen – allerdings ohne Präsenzpflicht. Die Entscheidung zur Öffnung von Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg wurde am Donnerstag dann aber kurzfristig vertagt. Der Grund: Es wurden neue Fälle von Mutationen des Coronavirus im Südwesten bekannt – unter anderem in einem Kindergarten in Freiburg.

Diese Corona-Regeln gelten in Baden-Württemberg

GEW: Schulöffnung ist fahrlässig

Mit der Lockerung bei den Kitas und Grundschulen wollte Baden-Württemberg einen Sonderweg beschreiten – und wurde dafür viel kritisiert. Unter anderem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält die Pläne für fahrlässig und nicht zu verantworten. Elf Millionen Menschen in Baden-Württemberg müssten sich an strenge Kontaktbeschränkungen halten, kritisierte die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein und ergänzte: „ Nur die Fachkräfte in Kitas und die Grundschullehrkräfte sollen sich mehrere Stunden mit Personen aus 10 bis 20 Haushalten in einem Raum aufhalten? “ Viele Erzieherinnen und Erzieher sowie Grundschullehrkräfte fühlten sich behandelt wie Versuchskaninchen.

Kitas und Schulen in Baden-Württemberg sind wegen der Corona-Pandemie seit dem 16. Dezember geschlossen. Unabhängig von der Entscheidung zu Kitas und Grundschulen bleiben weiterführende Schulen und Berufsschulen auf jeden Fall bis zum 14. Februar geschlossen. Förderschulen haben teilweise geöffnet.