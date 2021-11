Die Corona-Zahlen steigen drastisch, Impfdurchbrüche häufen sich. Mittlerweile ist klar: Jeder soll laut Bundesgesundheitsministerium ab einem halben Jahr nach seiner Zweitimpfung den Booster bekommen – auch wenn die Impfmöglichkeiten zurzeit begrenzt sind.

Die SWR Wissenschaftsredakteurin Veronika Simon und Virologe Dr. Martin Stürmer geben die wichtigsten Antworten auf eure Fragen.

Empfohlen wird das Boostern mit einem mRNA-Impfstoff sechs Monate nach Erreichen des vollen Impfschutzes. Dieser wird in der Regel nach der zweiten Dosis erreicht. Für alle, die mit Johnson und Johnson geimpft wurden, empfiehlt die Stiko die Auffrischung bereits nach vier Wochen.

Die Gesundheitsministerkonferenz möchte offenbar alle Geimpften nach einem halben Jahr geboostert sehen. Die Ständige Impkommission ist da etwas vorsichtiger. Aktuell empfiehlt sie die Booster-Impfung noch für folgende Gruppen:

ältere Menschen ab 70

Bewohner und Betreute in Pflegeeinrichtungen

Pflegepersonal oder Personen in direktem Kontakt zu alten Menschen

Menschen mit einem geschwächten Immunsystem

Möglich ist eine Auffrischungsimpfung theoretisch für alle Menschen, die älter als 12 Jahre sind. Für jüngere Kinder gibt es in der EU auch noch keinen zugelassenen Impfstoff. Die Konferenz der Gesundheitsminister empfiehlt allen über 60, sich ein drittes Mal impfen zu lassen. Die Ständige Impfkommission hingegen empfiehlt den Booster für alle ab 70 Jahren, Bewohner in Pflegeheimen und Menschen, die dort arbeiten. Diese Empfehlung ist nicht bindend, jedoch orientieren sich viele Hausärztinnen und Hausärzte daran.

Gerade bei Jüngeren ist nämlich die Kosten-Nutzen-Rechnung für die Booster-Impfung nicht so einfach: In der Regel erkranken sie nicht schwer, wenn sie sich nach der vollständigen Impfung mit Corona infizieren. Gleichzeitig ist noch nicht viel über die Sicherheit der dritten Dosis bekannt. Aus früheren Studien hingegen weiß man, dass sehr selten schwere Impf-Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen auch bei jüngeren Menschen auftreten.

In wenigen Wochen will sie allerdings entscheiden, ob Auffrischungsimpfungen in Deutschland für alle empfohlen werden.

Die Wirkung der Covid-19-Impfung lässt mit der Zeit nach. Das sieht man zum Beispiel an der aktuell steigenden Zahl an Impfdurchbrüchen – dabei erkranken Menschen am Corona-Virus, obwohl sie vollständig geimpft wurden.

Die allermeisten Menschen sind zwar auch nach einigen Monaten noch gut vor einem schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung geschützt, doch je länger die Impfung her ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie sich trotzdem anstecken und dann auch andere infizieren können. Gerade jüngere merken so einen Impfdurchbruch oft kaum.

Doch gerade bei Älteren oder Menschen mit einem geschwächten Immunsystem kann das anders aussehen. Auch sie sind nach einer vollständigen Impfung besser geschützt als ohne. Doch sie konnten zum Teil nach den ersten Impfungen keine robuste Immunantwort aufbauen. Das heißt: Sie haben keinen langfristigen Schutz vor dem Virus - vor allem, wenn die Anzahl der Antikörper gegen den Erreger im Blut mit der Zeit zurückgehen.

Wenn sie sich Monate nach ihrer Impfung mit dem Corona-Virus anstecken, können sie schwer erkranken. Deshalb soll das Immunsystem mit einer Booster Impfung aufgefrischt werden. Das Immunsystem wird also nochmal dazu gebracht, neue Antikörper zu produzieren.

Dass das funktioniert, sieht man in einer großen Studie aus Israel: Dort konnte man sehen, dass Menschen nach einer dritten Impfung deutlich seltener schwer erkrankten oder gar an Covid verstarben als nach zwei Impfungen, die ein halbes Jahr zurücklagen.

Gesundheitsminister Spahn stellte in einem Interview klar, dass genug Impfstoff für eine Booster-Impfung vorhanden sei. Alle, die wollten, könnten eine bekommen, so Spahn. Auch andere eher reiche Länder halten das Auffrischen nun für möglich, global gesehen kann von ausreichend Impfstoff jedoch keine Rede sein.

Generell soll man eine Booster-Impfung beim Hausarzt machen können. Nach Ansicht des Chefs der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, müssen bis Ende Dezember 15 Millionen Menschen in Deutschland eine Booster-Impfung verabreicht bekommen. „ Das ist machbar “, sagt Gassen in Berlin. Die Arztpraxen in Deutschland seien dazu in der Lage. Allerdings: „ Dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen .“ Es sei nicht hilfreich, wenn diese durch die Politik alle paar Wochen geändert würden. Die betreffenden Personen müssten in einem geordneten Verfahren angeschrieben werden.

Auch mobile Impfteams sind in Pflegeheimen bereits unterwegs. Baden-Württemberg beispielsweise möchte auf den Einsatz mobiler Impfteams setzen. Noch in dieser Woche sollen weitere 50 mobile Impfteams in der Fläche eingesetzt werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach werben derzeit dafür, die Impfzentren wieder zu öffnen. Doch diesen Vorschlag finden nicht alle gut: Der BW-Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) beispielsweise hat dem Vorschlag Spahns eine Absage erteilt.

Booster-Impfungen – So sieht es in der Praxis aus Die Einigung zwischen Bundesgesundheitsministerium und Ärzteverbänden ist da: Boosterimpfungen sollen für alle möglich sein. Doch gilt das auch in der Praxis? Manfred King, Pressesprecher des Hausärzteverbands Baden-Württemberg, sagte dazu dem SWR: „ Grundsätzlich können alle, bei denen die Zweitimpfung mehr als sechs Monate zurückliegt, beim Hausarzt nach einer Auffrischungsimpfung fragen. “ Ärzte richten sich meist nach Stiko-Empfehlung Im Normalfall würden sich die Ärzte und Ärztinnen allerdings nach der Stiko-Empfehlung richten, so King. Die sieht aktuell noch keine Booster für unter 70-Jährige vor. Ob ein Arzt auch Menschen impft, auf die die Stiko-Empfehlung nicht zutrifft, liegt in seinem eigenen Ermessen und hängt von der Patientengeschichte ab, sagt King. Laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sollten bis Jahresende 15 Millionen Menschen in Deutschland eine Auffrisch-Impfung bekommen. Das könnten die Hausärzte gut schaffen, da sie ja auch jedes Jahr rund 20 Millionen Grippeimpfungen spritzen, meint King. Lange Schlangen vor den Praxen mit Menschen, die eine Auffrischungsimpfung fordern, gäbe es aber in Baden-Württemberg derzeit nicht. Vielmehr ist das Haupteinsatzgebiet von Booster-Impfungen die genannten Patientengruppen und Alten- und Pflegeheimen, sagt King. Zur Verstärkung der Hausärzte sollen mobile Impfteams das Impfangebot erweitern. Das Landessozialministerium will diese von derzeit 30 auf 80 aufstocken. Regionale Unterschiede beim Impftempo King erklärt weiter, dass es regionale Unterschiede in den Impfquoten gebe, so wird das Aufkommen der Booster Impfungen auch regional unterschiedlich sein. Ein großes Problem, das selten angesprochen werde, sieht King allerdings in der Logistik. Denn die Hausärzte müssen benötigte Impfdosen in vielen Regionen 14 Tage im Voraus bestellen. „ Das heißt für Menschen, die eine Auffrischungsimpfung möchten, dass sie auch mit 14 Tagen Vorlaufzeit rechnen müssen “, so King. Für die Hausarztpraxen sei dieses Terminmanagement ein großer bürokratischer Aufwand.

Laboruntersuchungen zu Antikörperspiegeln sind möglich – diese erlauben allerdings keine direkte Schlussfolgerung auf die Schutzwirkung beim Menschen. Es gibt bisher keinen definierten Schwellenwert, der aussagen könnte, ob jemand immun oder vor einem schweren Verlauf geschützt ist.

„ Es bilden auch nicht alle Geimpften messbare Level an Antikörpern – was aber nicht bedeute, dass man nicht geschützt is t“, sagt Christine Dahlke von der Abteilung Klinische Infektionsimmunologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Das liege an den Gedächtniszellen, die in kürzester Zeit nach einer Infektion die Antikörper wieder auf ein ausreichendes Niveau höben. Jene Zellen können aufwendig etwa für Studien untersucht werden, aber im Alltag gilt das nicht als Option.

Zu dieser Frage gibt uns SWR-Wissenschaftsredakteurin Veronika Simon eine Einschätzung:

Eine sichere Antwort auf diese Frage kann ich nicht geben. Insgesamt gelten Corona-Viren als genetisch stabiler als z.B. Grippe-Viren. Wahrscheinlich muss man also nicht jedes Jahr einen neuen Corona-Impfstoff entwickeln und verimpfen, wie man es bei der Grippeimpfung tut.

Die Erfahrungen, die man mit anderen Impfstoffen gesammelt hat, so Veronika Simon weiter, würden zeigen: Häufig braucht man bei Erregern, die sich nicht allzu stark verändern, nach einer ersten Booster-Impfung keine Auffrischungen im selben, schnellen Rhythmus. Nach der dritten FSME-Impfung zum Beispiel wird die nächste Auffrischung erst nach einigen Jahren notwendig. Ob das beim Corona-Impfstoff auch der Fall sein wird, kann man noch nicht sicher sagen.

Vor allem jüngere, gesunde Menschen boostern sich in Zukunft aber wahrscheinlich eh regelmäßig ohne es zu merken – weil sie mit dem Virus in Kontakt kommen, aber nicht erkranken.

Wie wirksam ist die Booster-Impfung? Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass nach der Booster-Impfung die Antikörperproduktion sehr stark nach oben geschoben wird. Wir produzieren also sehr viele Antikörper neu. Deswegen haben wir einen sehr deutlichen, sehr guten Immunschutz nach der Booster-Impfung. Auch die Daten aus Israel zeigen, wenn ich eine Booster-Impfung in der Bevölkerung durchführe, dass dann auch die Anzahl der schweren Verläufe oder der Todesfälle deutlich reduziert wird. Insofern gibt es mehrere Studien, die eindeutig zeigen, dass die Booster-Impfung auf jeden Fall sehr, sehr wirksam ist. Impfvoraussetzung: 1. Astrazeneca, 2. Moderna. Gibt es Besonderheiten bei Kreuzimpfungen? Grundsätzlich empfiehlt die Stiko (Ständige Impfkommission) mit dem letzten Impfstoff weiter zu impfen, hier also Moderna. Wenn die Booster-Impfung aber trotzdem das Vakzin von Biontech ist, ist das auch kein Problem. Eine altersabhängige Besonderheit gibt es. Die Stiko hat ihre allgemeine Impf-Empfehlung aktualisiert: Unter 30 soll generell nur noch mit Biontech geimpft werden. Das gilt dann auch für die Auffrischung. Ich wurde vor fünfeinhalb Monaten geimpft, soll ich trotzdem sechs Monate warten? Sechs Monate sind eine Empfehlung der Stiko. Wenn es jetzt fünfeinhalb sind, würde ich da kein Drama draus machen, sondern den Termin tatsächlich wahrnehmen. Hat die Booster-Impfung andere Nebenwirkungen? Eigentlich können wir uns da entspannt zurücklehnen. Denn wir wissen, was auf uns nach dem Boostern zukommt: In etwa das Gleiche wie bei der zweiten Impfung. Es gibt keine Hinweise darauf, dass darüber hinaus unerwünschte Nebenwirkungen vermehrt auftreten können. Muss ich nach der Grippeschutzimpfung bis zur Booster-Impfung warten? Dazu hat die Stiko keine Empfehlung abgegeben. Deswegen ist es schwierig, einen allgemeinen Tipp zu geben. Wenn es möglich ist, würde ich da ein paar Tage zwischensetzen. Beide Impfungen kann man eigentlich am gleichen Tag bekommen. Man sollte nur nicht in den gleichen Arm spritzen, wenn man simultan impft. Wenn es Bedenken gäbe, die Booster-Impfung und die Grippe-Impfung zeitnah zu machen, hätte die Stiko das in ihre Empfehlung geschrieben. Was ist, wenn ich doppelt mit Astrazeneca geimpft bin? Astrazeneca ist laut aktueller Stiko-Empfehlung gleichwertig zu den anderen Impfstoffen. Auch hier reicht es, nach sechs Monaten die Booster-Impfung zu geben. Die Auffrischungsimpfung sollte dann aber altersabhängig mit Biontech oder Moderna erfolgen. Sind die Booster-Impfstoffe an die Virusvarianten angepasst worden? Bisher nicht. Es ist sicherlich ein sehr guter Vorschlag. Ich gehe davon aus, dass die Labore an der Anpassung arbeiten. Der jetzt verwendete Impfstoff ist aber der schon bekannte.

