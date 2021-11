Schon vor einiger Zeit wurden wegen der Corona-Pandemie sieben große Musik-Festivals abgesagt. Dazu zählen unter anderen „Rock am Ring“, „Rock im Park“, das „Hurricane Festival“ und „Southside“. Nun folgt auch die Nature One.

Das Fusion-Festival in Lärz an der Mecklenburgischen Seenplatte ist für dieses Jahr auch gestrichen. Das hat der Veranstalterverein Kulturkosmos mitgeteilt. Das Festival sollte in diesem Jahr ursprünglich vom 24. Juni bis 4. Juli an zwei Wochenenden mit je 35.000 Gästen stattfinden. Schon im vergangenen Jahr ist es rund um Lärz ruhig geblieben: auch 2020 fiel das Fusion-Festival wegen der Corona-Pandemie aus.

Eigentlich wollte der Verein mit einer Teststrategie und einem Festival-Hygienekonzept die Veranstaltung möglich machen. Dazu sollten zum Beispiel in Berlin, Hamburg und Lärz Teststellen mit PCR-Tests eingerichtet werden. Die Genehmigungsunterlagen hatte der Verein den Behörden vorgelegt, eine Entscheidung ist aber bisher nicht gefallen.

Logbuch-Eintrag 12.05.21: . Mit großer Enttäuschung müssen wir heute bekannt geben: Wir werden unser Ziel #FusionFestival 2021 leider nicht rechtzeitig erreichen und müssen unser heiß ersehntes Festival zum zweiten Mal in Folge um ein Jahr verschieben... . https://t.co/Svv7YhKDQc

Wie erwartet: Nature One findet nicht statt

Nicht nur das Fusion Festival ist wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, auch die Nature One muss zum zweiten Mal verschoben werden. Auf der Homepage des Festivals schreiben die Organisatoren: „ Die aktuellen Entwicklungen sowie die möglichen Szenarien für die kommenden Wochen lassen nicht erwarten, dass Nature One am ersten Augustwochenende ohne Einschränkungen stattfinden könnte. Nature One gibt es nur ganz oder gar nicht. Reduzierte Kapazitäten, Maskenpflicht, Abstände einhalten und ähnliches kommt für uns nicht in Frage. “

Liebe NatureOne-Community! (🇬🇧⬇️) Es dürfte für die meisten von Euch keine große Überraschung sein: Schweren Herzens...Posted by NATURE ONE on Friday, April 16, 2021

Sea You in Freiburg wird verschoben

Vorher stand auch schon fest, dass das Sea You Festival in Freiburg dieses Jahr nicht stattfindet und auf Juli 2022 verschoben wurde.

Verschiebung: Sea You Festival 2021



Liebe Sea You-Freunde und Freundinnen,



schweren Herzens müssen wir unser Sea You...Posted by Sea You Festival on Thursday, April 15, 2021

Rock am Ring, Rock im Park und weitere Festivals abgesagt

Schon länger ist bekannt, dass auch die Festivals „Rock am Ring“ am Nürburgring, „Rock im Park“ in Nürnberg, das „Hurricane Festival“ in Niedersachsen, „Southside“ in Neuhausen ob Eck, das „Deichbrand“ bei Cuxhaven, „SonneMondSterne“ in Thüringen und das Schweizer „Greenfield Festival“ wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

„Die Veranstalter mussten sich aufgrund der weiterhin bestehenden unsicheren Infektionslage zu einer Absage entscheiden“, teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live mit. Für die Mitarbeiter und Fans fallen die Konzert-Events somit zum zweiten Mal aus. Bereits im Sommer 2020 waren alle Großveranstaltungen gestrichen worden.

Schweren Herzens müssen wir heute bekanntgeben, dass Rock am Ring und Rock im Park 2021 wie schon im letzten Jahr aufgrund von Covid-19 abgesagt werden müssen. Alle Infos dazu hier: https://t.co/KHyPfVdh4N https://t.co/9kYtpEWqrZ

„Rock am Ring“, „Rock im Park“ und „Southside“ 2022 wieder geplant

In der Eifel und in Nürnberg zum Beispiel waren die gleichzeitigen Traditionsfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ am zweiten Juni-Wochenende 2021 mit Headlinern wie Green Day, System Of A Down und Volbeat geplant. Sie sollen nun laut dem zuständigen Veranstalter am ersten Juni-Wochenende 2022 wieder über die Bühne gehen. Welche Headliner dann auf der Bühne stehen, ist aber noch nicht bekannt.

Tickets für „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ 2021 können nun gegen Tickets für 2022 getauscht werden können. Dafür will der Veranstalter eine Online-Plattform bereitstellen. Alternativ können Ticketbesitzer auch das Geld zurückbekommen. Auch das „Southside“ soll 2022 wieder stattfinden. Tickets aus diesem Jahr sollen auch 2022 benutzen werden können, wie der Veranstalter auf der Homepage mitteilte.