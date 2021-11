Die Vorbereitungen für die Corona-Impfungen in Deutschland sind in der letzten Phase. „Die Impfzentren sind startklar. Die Impfteams stehen“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Deutschland ist laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gut auf die größte Impfkampagne in der Geschichte des Landes vorbereitet. „Die Impfzentren sind startklar, die Impfteams stehen“, sagte Spahn. Spahn sprach auch von einem „hoffnungsvollen Tag für Europa“.

Beginn der #Corona-#Impfungen: @jensspahn zum Einsatz des #Impfstoff​s von #Biontech und #Pfizer https://t.co/IutL4HMMM0

Gleichzeitig machte er klar, dass das Coronavirus mit dem Start der Impfaktion noch nicht besiegt ist.

Wir werden einen langen Atem brauchen, um diese Pandemie hinter uns zu lassen.

Nordrhein-Westfalen und Bayern als erste Bundesländer mit Impfstoff beliefert

Ins bevölkerungsreichste Land Nordrhein-Westfalen wurden zunächst 9.750 Dosen geliefert und in ein geheimes Zentrallager gebracht. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte: „Das ist ein wichtiger Moment der Zuversicht. Mit der Lieferung des ersten Corona-Impfstoffes entsteht Hoffnung auf ein normales Leben, wie wir es vor dem Virus gekannt haben.“

In Bayern nahmen Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) die Lieferung der Impfdosen in Empfang.

Insgesamt werden mehrere zehntausend Dosen der Mainzer Firma Biontech und des US-Unternehmens Pfizer an 27 Standorte geliefert. Von dort werden sie an die rund 440 Impfzentren in ganz Deutschland verteilt.

Nebenwirkungen der Corona-Impfung: Unangenehm, aber nicht gefährlich

Wo werden die Impfungen durchgeführt?

Zuerst starten in vielen Bundesländern die mobilen Teams, die in Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime gehen. Auch die regionalen Impfzentren sind an vielen Orten startklar und werden vielerorts wohl spätestens Anfang Januar ihren Betrieb aufnehmen.

In Baden-Württemberg sind zehn zentrale Impfzentren eingerichtet worden. Die erste Impfung soll in der Stuttgarter Liederhalle gesetzt werden.

In Rheinland-Pfalz ist für diese Premiere ein Seniorenheim in Koblenz ausgewählt worden. Landesweit gibt es in Rheinland-Pfalz 31 Impfzentren.

Spahn: Bei der Impfaktion wird es anfangs „ruckeln“

Bis Ende März sollen elf bis zwölf Millionen Impfdosen in Deutschland zur Verfügung stehen. Weil das Präparat zweimal verabreicht werden muss, würde diese Menge in etwa für 5,5 bis 6 Millionen Menschen reichen.

Spahn geht davon aus, bis zum Sommer allen Bürgern in Deutschland ein „Impfangebot“ machen zu können - sofern weitere Präparate eine Zulassung erhalten. Er sagte, es sei mit Anlaufschwierigkeiten zu rechnen, am Anfang werde es noch „ruckeln“.

Zuerst sollen Risikogruppen wie Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden. Das hatte Spahn vor einer Woche erklärt: