Unter Zeitdruck sind in Deutschland rund 400 Corona-Impfzentren entstanden. Sie alle stehen nun bereit. Hier sind die Corona-Impfzentren in deiner Nähe.

Die Bundesländer in Deutschland wollen bis Mitte Dezember soweit sein, dass sie ihre Corona-Impfzentren in Betrieb nehmen können. Rechtzeitig, bevor der Impfstoff auf den Markt kommen soll und ausgeliefert werden kann.

Im Moment sind die Mittel noch nicht zugelassen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA geht davon aus, dass sie die Präparate von Biontech/Pfizer und Moderna bis zum 29. Dezember geprüft und zugelassen hat. Dann könnten die Impfungen gegen das Coronavirus Anfang des neuen Jahres losgehen.

Nach der Zulassung soll der Impfstoff so schnell es geht in die Impfzentren geliefert werden. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bekommt jeder Landkreis mindestens ein Kreisimpfzentrum – in einigen Landkreisen werden sogar zwei Zentren gebaut.

79 Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

In den Bundesländern wird zurzeit noch kräftig gehämmert, gebohrt und geschraubt: 31 Kreisimpfzentren werden in Rheinland-Pfalz aufgebaut, 48 in Baden-Württemberg. Sie alle sollen bis zum 15. Dezember einsatzbereit sein.

Zwei Wochen später sollen die Impfstoffe zugelassen sein und ausgeliefert werden. Lastwagen bringen das Präparat dann von zentralen Stellen zu den Impfzentren im ganzen Land. In Rheinland-Pfalz sollen die Transporte des Vakzins von der Polizei begleitet werden. Dabei werde die Landes-, aber auch die Bundespolizei im Einsatz sein, kündigte der Chef des Landeskriminalamts (LKA), Johannes Kunz, an.

Corona-Impfstoff wird vom Bund an die Länder verteilt

Die Landespolizei wolle auch die „technische Sicherheit“ der einzelnen Impfzentren unterstützen und den Mitarbeitern Verhaltensempfehlungen geben. Wenn der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer in Deutschland zugelassen ist, wird er vom Bund an die Länder verteilt.

Die Sicherheitsbehörden arbeiten auch mit der Unternehmensleitung von Biontech eng zusammen, um unterschiedliche strafrechtliche Vorfälle wie etwa Cybercrime-Angriffe zu verhindern. „Die Kooperationsbereitschaft der Firmen-Inhaber ist sehr gut“, sagte Kunz.

Das sind die Corona-Impfzentren in Baden-Württemberg

Kreis/Stadt Impfzentrum Alb-Donau-Kreis Ehingen, Alb-Donau-Center Bodenseekreis Friedrichshafen, Messe Enzkreis Mönsheim, Appenberg-Halle Hohenlohekreis Öhringen, Hohenlohe-Sporthalle Kreis Biberach Ummendorf, Gemeindehalle Kreis Böblingen Sindelfingen, Messehalle Kreis Breisgau-Hochschwarzwald Müllheim Kreis Calw Altensteig, Dekra-Hotel Wart Kreis Emmendingen Kenzingen, ehemaliger Aldi-Markt Kreis Esslingen Esslingen, Gewerbegebäude Zeppelinstraße

Stuttgart, Messe Kreis Freudenstadt Dornstetten, Riedsteighalle Kreis Göppingen Göppingen, Esslinger Straße 10 Kreis Heidenheim Heidenheim, Congress Centrum Kreis Heilbronn Ilsfeld, Tiefenbachhalle Kreis Karlsruhe Bruchsal, Praktiker-Baumarkt

Sulzfeld, EGO Halle 4 Kreis Konstanz Singen, Stadthalle Kreis Lörrach Lörrach, Freizeitcenter Impulsiv Kreis Ludwigsburg Ludwigsburg, MM Studio Kreis Rastatt Bühl, Schwarzwaldhalle Kreis Ravensburg Ravensburg, Oberschwabenhalle Kreis Reutlingen Reutlingen, Kreuzeiche-Stadion, Tribünengebäude Kreis Rottweil Rottweil, Stadthalle Kreis Schwäbisch Hall Wolpertshausen, Halle Kreis Sigmaringen Hohentengen, Kaserne Sporthalle Kreis Tübingen Tübingen, Paul-Horn-Arena Kreis Tuttlingen Tuttlingen, Kreissporthalle Kreis Waldshut Tiengen, Stadthalle Main-Tauber-Kreis Bad Mergentheim, Berufliches Schulzentrum Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach, Obertorzentrum Ortenaukreis Lahr, Rheintalsporthalle

Offenburg-Ortenau, Messe Ostalbkreis Aalen, Ulrich-Pfeifle-Halle Rems-Murr-Kreis Waiblingen, Rundsporthalle Rhein-Neckar-Kreis Sinsheim, „Parsa“-Halle

Weinheim Schwarzwald-Baar-Kreis Villingen-Schwenningen, Tennishalle des Tennisclubs TCS Schwenningen e.V. Stadt Baden-Baden Kurhaus Stadt Freiburg Messe Stadt Heidelberg Gesellschaftshaus Pfaffengrund Stadt Heilbronn Messehalle Intersport Red-Blue Stadt Karlsruhe Karlsruhe, Kongresszentrum Schwarzwaldhalle Stadt Mannheim Maimarktareal Stadt Pforzheim Eissporthalle St.-Maur-Halle Stadt Stuttgart Nebenhallen der Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stadt Ulm Ulm-Messe, Halle 5 und Teilbereich Halle 6 Zollernalbkreis Meßstetten, Zollern-Alb-Kaserne

Das sind die Corona-Impfzentren bei Rheinland-Pfalz