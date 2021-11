In Barcelona soll es das erste Mal seit der Corona-Pandemie wieder ein Konzert mit 5.000 Zuschauern geben. Bei dem Konzert müssen die Fans erstmals keinen Sicherheitsabstand mehr halten.

Die Mehrzweckhalle „Palau de Sant Jordi“ in Barcelona reicht normalerweise für 24.000 Menschen. Am 27. März soll dort nun aber ein Konzert mit 5.000 Menschen stattfinden – erstmals seit der Corona-Pandemie.

Laut dem Veranstalter waren die Eintrittskarten für den Auftritt der spanischen Indie-Pop-Band Love of Lesbian innerhalb Stunden ausverkauft. Das Besondere an diesem Konzert: Die Fans müssen keinen Sicherheitsabstand mehr halten.

So soll das Großkonzert während Corona stattfinden

Trotzdem gelten strenge Schutzmaßnahmen.

Negativer Corona-Test : Denn alle die eine Eintrittskarte erhalten haben, müssen am Tag des Konzerts in einem von drei speziellen Testzentren zwischen 8 Uhr und 16 Uhr einen Schnelltest machen, der negativ sein muss.

: Denn alle die eine Eintrittskarte erhalten haben, müssen am Tag des Konzerts in einem von drei speziellen Testzentren zwischen 8 Uhr und 16 Uhr einen Schnelltest machen, der negativ sein muss. Körpertemperatur und FFP2-Masken : Außerdem wird bei jedem Besucher vor dem Einlass die Körpertemperatur gemessen und FFP2-Masken werden verteilt, welche während des Konzerts getragen werden müssen.

: Außerdem wird bei jedem Besucher vor dem Einlass die Körpertemperatur gemessen und FFP2-Masken werden verteilt, welche während des Konzerts getragen werden müssen. Verschiedene Zonen : Der Zuschauerbereich werde in drei Zonen eingeteilt – jede Zone hat seine eigenen Eingänge, Barbereiche und Sanitäranlagen. Die Zuschauer dürfen dabei nicht von ihrer Zone in eine andere wechseln. Außerdem solle für eine besonders starke Belüftung gesorgt werden, betonten die Veranstalter.

: Der Zuschauerbereich werde in drei Zonen eingeteilt – jede Zone hat seine eigenen Eingänge, Barbereiche und Sanitäranlagen. Die Zuschauer dürfen dabei nicht von ihrer Zone in eine andere wechseln. Außerdem solle für eine besonders starke Belüftung gesorgt werden, betonten die Veranstalter. Einlassbedinung : Die registrierten Konzertbesucher müssen zwischen 18 und 65 Jahren sein und ein Smartphone mit mindestens IOS 11 oder Android 7 besitzen, um ein Programm für den Corona-Schnelltest herunterladen zu können.

: Die registrierten Konzertbesucher müssen zwischen 18 und 65 Jahren sein und ein Smartphone mit mindestens IOS 11 oder Android 7 besitzen, um ein Programm für den Corona-Schnelltest herunterladen zu können. Gesundheitsamt: Zudem werden die persönlichen Daten der Teilnehmer nach dem Konzert mit denen der Gesundheitsbehörden abgeglichen.

Wenn sich die Maßnahmen als wirksam erweisen, sollen weitere Großkonzerte erlaubt werden.

Im Dezember gab es in Spanien bereits ein Großkonzert

In Madrid hatte es kurz vor Weihnachten bereits ein Konzert des Schlagersängers Raphael mit ebenfalls etwa 5.000 Teilnehmern gegeben. Dabei musste aber der Sicherheitsabstand gewahrt werden und es gab keine wissenschaftliche Begleitung oder obligatorische Tests der Besucher.

So ist die Corona-Lage aktuell in Spanien

Für Katalonien gab das Gesundheitsministerium in Madrid die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Freitag mit gut 80 an. Das ist etwas mehr als im Landesdurchschnitt, der ähnlich wie in Deutschland bei 64 liegt, aber niedriger als in Madrid, wo dieser Wert mit 111 angegeben wird.

Experiment im Sommer: So können Konzerte wieder stattfinden

Dass Großveranstaltungen wie Konzerte auch während der Pandemie möglich sind, sagten bereits Forschende der Uni Halle an der Saale. Sie haben die Ergebnisse von einem Corona-Testkonzert mit Tim Bendzko vorgestellt. Daran hatten im Sommer fast 1.500 Menschen teilgenommen. Am wichtigsten ist eine gute Belüftung der Halle, sagen die Forschenden.